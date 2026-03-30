Orbán Viktor erős hetet zárt: világossá tette, miről szól ez a választás

Orbán Viktor hétfőtől vasárnapig tartó országjárása során egymást követték a nagy érdeklődéssel kísért rendezvények. A kormányfő minden állomáson hangsúlyozta: a választás tétje az, hogy Magyarország megőrzi-e szuverenitását, és ki tud-e maradni a háborúból. Valóban felszántotta az ország egy részét:

Orbán Viktor miniszterelnök országjárásának békéscsabai állomásán, 2026. március 29-én (Forrás: Miniszterelnöki Kabinetiroda)

Kecskemét, Nagykanizsa, Esztergom, Törökszentmiklós, Veszprém, Győr, Pécel és Békéscsaba szerepelt a heti programban.

Azonban itt még nem áll meg a kampány, Orbán Viktor megígérte, hogy a következő két hétben felszántja az ország másik részét is.

Hétfő – Kecskemét: „Én vagy Zelenszkij”

Hatalmas érdeklődés övezte a miniszterelnök kecskeméti állomását: egy mini Békemenetet követően indult a rendezvény a főtéren. Beszédében világossá tette a választás szerinte sorsdöntő tétjét, hangsúlyozva:

Önök fogják eldönteni, hogy nemzeti kormányunk lesz vagy Brüsszel által támogatott ukránbarát kormányunk. Önöknek kell választani: én vagy Zelenszkij.”

A rendezvényt ugyanakkor nem kerülte el a feszültség sem: tiszás provokátorok is megjelentek, akik – több esetben ittas állapotban – ordibálással, füttyögéssel és bekiabálásokkal próbálták megzavarni az eseményt.