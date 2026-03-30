Orbán Viktor erős hetet zárt: világossá tette, miről szól ez a választás

Orbán Viktor hétfőtől vasárnapig tartó országjárása során egymást követték a nagy érdeklődéssel kísért rendezvények. A kormányfő minden állomáson hangsúlyozta: a választás tétje az, hogy Magyarország megőrzi-e szuverenitását, és ki tud-e maradni a háborúból. Valóban felszántotta az ország egy részét:
Kecskemét, Nagykanizsa, Esztergom, Törökszentmiklós, Veszprém, Győr, Pécel és Békéscsaba szerepelt a heti programban.
Azonban itt még nem áll meg a kampány, Orbán Viktor megígérte, hogy a következő két hétben felszántja az ország másik részét is.
Hétfő – Kecskemét: „Én vagy Zelenszkij”
Hatalmas érdeklődés övezte a miniszterelnök kecskeméti állomását: egy mini Békemenetet követően indult a rendezvény a főtéren. Beszédében világossá tette a választás szerinte sorsdöntő tétjét, hangsúlyozva:
Önök fogják eldönteni, hogy nemzeti kormányunk lesz vagy Brüsszel által támogatott ukránbarát kormányunk. Önöknek kell választani: én vagy Zelenszkij.”
A rendezvényt ugyanakkor nem kerülte el a feszültség sem: tiszás provokátorok is megjelentek, akik – több esetben ittas állapotban – ordibálással, füttyögéssel és bekiabálásokkal próbálták megzavarni az eseményt.
Kedd – Nagykanizsa: „Az ukránok minden nap fenyegetik Magyarországot”
Orbán Viktor nagykanizsai állomásán arra figyelmeztetett, hogy szerinte Magyarország folyamatos nyomás alatt áll, és a választás tétje az, hogy az ország megőrzi-e szuverenitását. Mint mondta:
Az ukránok minden nap fenyegetik Magyarországot, és már a titkosszolgálatok is beavatkoznak a választási kampányba.”
A kormányfő hangsúlyozta, hogy egy ukránbarát kormány hatalomra kerülése súlyos következményekkel járna, és úgy fogalmazott, ilyen esetben „keresztet vethetünk a következő húsz évre”.
Szerda – Esztergom: „Nincs olaj, nincs pénz!”
A miniszterelnök esztergomi állomásán a háború gazdasági következményeire és a külföldi nyomásra helyezte a hangsúlyt, jelezve: szerinte Magyarországot több irányból is befolyásolni próbálják. Figyelmeztetett:
Ha ukránbarát kormányt választunk, akkor a magyarok pénze is Ukrajnába megy.”
Kitért az energiakérdésre is, hangsúlyozva: a Barátság vezeték helyreállítása kulcskérdés, és addig nem támogatnak pénzügyi döntéseket.
Csütörtök – Törökszentmiklós: „Zelenszkij hívja vissza a vérebeit!”
A miniszterelnök törökszentmiklósi állomásán élesen bírálta a külföldi beavatkozási kísérleteket, és kijelentette: Magyarország nem fogad el semmilyen, a belpolitikát érintő nyomásgyakorlást. Orbán Viktor szerint az ukrán fél titkosszolgálati eszközökkel is próbálhatja befolyásolni a választásokat, hangsúlyozva:
Az ukránok nem viccelnek, titkosszolgálati műveleti terepet csináltak Magyarországból.”
Péntek – Veszprém és Győr: „A Tisza egyenlő az ukránbarát kormányzással”
A miniszterelnök országjárásának pénteki napján Veszprémben, majd Győrben is nagy tömeg fogadta a rendezvényeket, mindkét helyszínen jelentős érdeklődés kísérte a beszédeket. Orbán Viktor Veszprémben arról beszélt, hogy szerinte a Tisza politikája egy ukránbarát irányt jelentene, amely a magyarok számára kedvezőtlen következményekkel járna, majd úgy fogalmazott:
Sajnálom, kedves tiszások, még nem jött el a ti időtök.”
Szombat – Pécel: „Adósrabszolgává tesznek minket”
A miniszterelnök péceli beszédében több ponton is éles kritikát fogalmazott meg az ellenzékkel szemben, akik az ukránokkal összejátszva adósrabszolgává akarják tenni. Kiemelte, hogy a választás egyik legfontosabb kérdése az, képes marad-e Magyarország kimaradni a háborúból, amihez szerinte erős felhatalmazás szükséges. Úgy fogalmazott:
Ezen a választáson nem kétharmadra lesz szükségünk, hanem 3 millió szavazatra!”
Vasárnap – Békéscsaba: „Ne engedjük, hogy sikerüljön Zelenszkij terve!”
A miniszterelnök Békéscsabán zuhogó esőben, de lelkes közönség előtt beszélt a háborúból való kimaradásról, valamint a külső befolyás kérdéséről. Szerinte Magyarország egyedülálló álláspontot képvisel Európában, ami nemzetközi figyelmet is kivált.
Orbán Viktor hangsúlyozta, hogy Magyarország az egyetlen ország a kontinensen, amely következetesen nemet mondott a háborúra, és ennek szerinte következményei is vannak. Úgy fogalmazott, az ukrán fél pénzzel, energetikai nyomással és titkosszolgálati eszközökkel is megjelent a magyar politikai térben, miközben az ellenzéket ukránbarát irányvonal képviseletével vádolta. Beszédében kijelentette:
Nem adjuk a fiainkat, a fegyvereinket és a pénzünket sem!”
Hozzátette, hogy Magyarország meg fogja védeni az alacsony energiaárakat, és nem vesz részt olyan brüsszeli hitelkonstrukciókban, amelyek hosszú távon eladósítanák az országot. Kitért arra is, hogy a magyar választások kiemelt nemzetközi figyelem alatt állnak, amit nem gazdasági teljesítménnyel, hanem politikai döntésekkel magyarázott.
Van néhány dolog, amit csak mi mertünk megtenni. És példaként tekintenek ránk”
– mondta, utalva arra, hogy Magyarország több kérdésben is eltér az európai fősodortól. A kormányfő szerint a következő ciklus legfontosabb célja egyértelmű: Magyarországnak ki kell maradnia a háború következményeiből és az azzal járó kötelezettségekből. Ennek kapcsán úgy fogalmazott:
A következő négy év kulcsszava: kimaradni”
Tiszás agresszió több helyszínen
Gyakorlatilag nem volt olyan állomása az országjárásnak, amelyet ne próbáltak volna megzavarni tiszás rendbontók, akik több helyszínen szervezetten, agresszív fellépéssel igyekeztek ellehetetleníteni a rendezvényeket.
Kocsis Máté szerint Orbán Viktor győri eseményén is balhés csoportok jelentek meg, amiért Magyar Pétert tette felelőssé.
A helyzet több esetben tettlegességig fajult: tiszás verőlegények támadtak rá egy fiatalemberre, aki a Megafon számára készített drónfelvételeket.
Később az is kiderült, hogy a támadók között volt Tóth Tamás, a Tisza országgyűlési képviselőjelöltje, a párt országos listájának 45. helyezettje is. Kecskeméten sem volt nyugodtabb a helyzet: a Hír TV riporternőjét agresszív tüntetők vették körbe, akik mindenáron meg akarták akadályozni a munkáját. A riporter azonban nem hátrált meg, és a nyomás ellenére is folytatta a tudósítást. A helyszíneken készült interjúk alapján a résztvevők egy része nyíltan vállalta a radikális álláspontokat is. Volt, aki úgy fogalmazott:
Még az anarchia is jobb”
De konkrét érveket nem tudott felsorakoztatni. Több újságíró is arról számolt be, hogy kérdéseikre nem kaptak érdemi válaszokat, helyette fenyegető hangnemmel és elutasítással találkoztak.
Orbán Viktor minden alkalommal igyekezett csillapítani a feszültséget, amikor a háttérből ellenzéki bekiabálások hallatszottak.
A miniszterelnök nyugalomra intette a rendbontókat, miközben éles különbséget tett a két politikai tábor között: szerinte a kormánypárti közösséget az összefogás és az építkezés jellemzi, míg a tiszás bekiabálók „a düh, a gyűlölet és a rombolás emberei”.
A kormányfő hangsúlyozta, hogy a Fidesz közössége nem enged a provokációnak, mert azt a szeretet és az együttműködés tartja össze. Üzenetében többször is arra figyelmeztette az ellentüntetőket, hogy a gyűlölet zsákutca:
Ne keményítsétek meg a szíveteket, mert onnan nincs visszaút”.