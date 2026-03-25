Moszkva váratlan országnak küldött rémisztő fenyegetést

Orbán Viktor Esztergomban mond beszédet, újra hatalmas tömeg várhatja a miniszterelnököt

Folytatódik Orbán Viktor országjárása: a miniszterelnök ma Esztergomba látogat, ahol 18 órától a Mindszenty Hercegprímás téren mond beszédet. A kormányfő az elmúlt napokban számos nagyvárosban megfordult, és a mai esemény iránt is jelentős érdeklődés várható.
Orbán Viktor hatalmas tömeg előtt

Orbán Viktor az elmúlt hetekben több településen is megfordult, célja pedig, hogy közvetlenül a választókkal ossza meg a kormány álláspontját a legfontosabb kérdésekről. A fórumokon rendszerint szó esik a gazdasági helyzetről, az energiabiztonságról, valamint a nemzetközi konfliktusok hatásairól is.

A kormányfő a Harcosok Klubja Facebook-csoportban arról írt, hogy súlyos döntést hozott: mivel Ukrajna 30 napja blokkolja az olajszállítást Magyarország felé, a Magyarországról Ukrajnába irányuló gázszállításokat fokozatosan leállítják. Orbán Viktor tájékoztatott:

addig nem kap gázt Ukrajna, amíg nem áll helyre az olajszállítás.

Hozzátéve: a jelenlegi helyzetben Magyarországnak a saját tartalékait kell feltöltenie. Feltételezhetően erről is szót ejt majd a kormányfő.

Az eddigi rendezvények tapasztalatai alapján Esztergomban is jelentős érdeklődésre lehet számítani.

A kormányfő a múlt héten Kaposvárra, Egerbe, Dunaújvárosba, Szentendrére, Miskolcra, majd vasárnap Hódmezővásárhelyre látogatott el, hétfőn Kecskeméten folytatta programsorozatát kedden pedig Nagykanizsán mondott beszédet. Orbán Viktort mindenhol hatalmas, ujjongó tömeg fogadta.

A kormányfő 

  • március 26-án Törökszentmiklósra,
  • március 27-én Veszprémbe és Győrbe,
  • március 28-án Pécelre,
  • március 29-én pedig Békéscsabára látogat majd.

 

 

