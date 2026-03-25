Ez a kép többet mond minden szónál: hatalmas fölény Esztergomban

Orbán Viktor a közösségi oldalán arról számolt be, hogy a résztvevők számát tekintve a Fidesz miniszterelnöki beszédet felvonultató kampány rendezvénye kiütéses győzelmet aratott a Tisza kicsivel korábbi kampány eseménye fölött Esztergomban.

Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos / MTI

Komoly erődemonstráció volt a Fidesz részéről Orbán Viktor esztergomi beszéde

Orbán Viktor az országjárása során eddig mindenhol elmondta, hogy bármit is állítson az ellenzéki sajtó, a valóság az az, hogy a Fidesz szavazói az országban mindenhol többen vannak mint a Tisza támogatói.

Így történt ez Esztergomban is, hiszen a miniszterelnök által közzé tett légi felvételek tanúsága szerint itt is sokkal többen voltak a Fidesz kampány rendezvényén, mint a tiszás eseményen.