Ez a kép többet mond minden szónál: hatalmas fölény Esztergomban

A kampány eseményeken résztvevő szimpatizánsok számát tekintve egyértelmű kiütéses győzelmet aratott a Fidesz a Tisza felett Orbán Viktor országjárásával.
Orbán Viktor a közösségi oldalán arról számolt be, hogy a résztvevők számát tekintve a Fidesz miniszterelnöki beszédet felvonultató kampány rendezvénye kiütéses győzelmet aratott a Tisza kicsivel korábbi kampány eseménye fölött Esztergomban.
Komoly erődemonstráció volt a Fidesz részéről Orbán Viktor esztergomi beszéde
Orbán Viktor az országjárása során eddig mindenhol elmondta, hogy bármit is állítson az ellenzéki sajtó, a valóság az az, hogy a Fidesz szavazói az országban mindenhol többen vannak mint a Tisza támogatói.
Így történt ez Esztergomban is, hiszen a miniszterelnök által közzé tett légi felvételek tanúsága szerint itt is sokkal többen voltak a Fidesz kampány rendezvényén, mint a tiszás eseményen.
