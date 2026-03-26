Orbán Viktor: Erős felhatalmazás kell, a háborúból csak nemzeti egységgel maradhatunk ki

Szerinte Erős Gábor, a Fidesz helyi jelöltje ilyen ember. Ő nem egy turista, neki nincs szüksége idegenvezetőre. Itthon van a térségben, itt nőtt fel, itt éli a mindennapjait, és ide tér haza aludni – méltatta a jelöltet.

Erős Gábor, a Fidesz–KDNP esztergomi jelöltje a rendezvényen elmondta: amit elértek, közösen érték el. De mindez nem sikerült volna, ha nincs az elmúlt tizenöt év. Jelezte, hogy a térségben nincs munkanélküliség, mert olyan kormány van, amely hitt a munkaalapú társadalomban.

Abban hiszünk, hogy mi együtt nagyon erősek vagyunk

– tette hozzá. Mint mondta, büszke arra, hogy a helyieket képviselheti.

Lázár János építési és közlekedés miniszter a rendezvényen felidézte: Hernádi Ádám azért hívta Esztergomba, mert az a dolga, hogy amit a miniszterelnök megígér, azt ő meg is csinálja. Bejelentette, hogy

megcsinálják az M100-ast, összekötik az autópályával Esztergomot.

A miniszter köszöntötte azokat, akik a Tiszától jöttek, viszont arra kért mindenkit, hogy figyeljenek egymásra. Hozzátette: ha a tiszások meghallgatják őket, mind rájuk fognak szavazni.

A tárcavezető szerint Magyarország biztonságát elsősorban a háború veszélyezteti. Szerinte a legfontosabb, hogy április 12-én garantáljuk Magyarország biztonságát. Emlékeztetett: az utóbbi napokban kiderült, újabb veszély leselkedik a biztonságunkra. A közel-keleti háború hatására elindulhatnak a migránsok Magyarország felé.

Magyarország ma azért biztonságos, mert migránsmentes

– tette hozzá.

A választások tétjéről szólva kifejtette, a magyarok pénzéről is szó van. Mint mondta, óriási kockázat lenne Magyar Pétert a kormányhoz engedni, a változás most nagyon veszélyes.

Ami a Fidesznél nincs, de a Tiszánál van, az a drog

– jegyezte meg Lázár János. Közölte: aki felszívja a csíkot, húzza el a csíkot.

A miniszter elmondta, hogy a Fidesz nyugodt erővel fogja megnyerni a választásokat. Mint jelezte, a nyugodt azt jelenti, hogy politikájukat az összefogásra és a szeretetre építik. Az erő pedig azt jelenti, hogy gyávaságból nem lehet választást nyerni.

– Legyetek büszkék arra, ami elértünk. Az erő velünk van – tette hozzá.