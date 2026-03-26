Orbán Viktor: Erős felhatalmazás kell, a háborúból csak nemzeti egységgel maradhatunk ki

„Sohasem fordulhat elő, hogy Magyarországot bárki megzsarolja, fenyegesse és így akarjon előnyt szerezni velünk szemben” – hangsúlyozta Orbán Viktor esztergomi beszédében.
A miniszterelnök szerint Magyarországot külső nyomás éri Ukrajna, Brüsszel és a politikai ellenfelek részéről, ugyanakkor ezt vissza kell utasítani, amihez erős felhatalmazás szükséges.
Orbán Viktor az elmúlt évek eredményeiről szólva kiemelte
- a minimálbér-emeléseket,
- a 13. havi nyugdíj visszaépítését,
- a családtámogatások bővítését
- és a foglalkoztatottság növekedését.
Hangsúlyozta, hogy a kormány a következő ciklusban is a családok megerősítésére és a munkaalapú gazdaság fenntartására törekszik. Azt is mondta, el fogják érni hogy 5 millió ember dolgozzon Magyarországon.
Európában két tábor áll szemben egymással
A kormányfő beszélt az orosz–ukrán háborúról is, amelyből – mint mondta – Magyarország eddig kimaradt, és ezt a jövőben is csak nemzeti egységgel lehet biztosítani. Úgy vélte, Európában két tábor áll egymással szemben: a háborúpártiak és a békepártiak .
Így a magyar választás ennek megfelelően túlmutat az ország határain.
Az energiaellátás kapcsán Ukrajnát bírálta, és arról beszélt, hogy Magyarország nem fogad el olyan döntéseket, amelyek veszélyeztetik az ország ellátását vagy gazdasági érdekeit. Figyelmeztetett arra is, hogy
egy ukrán-barát kormányhosszú távon eladósíthatja az országot, akár az unokáink is fizethetik ennek terhét.
Orbán Viktor a választókhoz fordulva arra kérte őket, hogy beszéljenek egymással a választás tétjéről, és támogassák a kormány politikájának folytatását, mert szerinte csak így biztosítható az ország stabilitása és mozgástere a nemzetközi térben.
Ami a Fidesznél nincs, de a Tiszánál van, az a drog
A kormányfő előtt Pataky Attila, az Edda frontember lépett fel. Utána Esztergom polgármestere, Hernádi Ádám köszöntötte a tömeget. A városvezető arról beszélt, hogy nem elég kívülről nézni Esztergomot: olyan képviselőre van szükség, aki helyben él, ismeri a problémákat és nem csak kampányidőszakban jelenik meg. Szerinte Erős Gábor ilyen jelölt, aki a térségben nőtt fel és mindennapjait is itt éli.
Szerinte Erős Gábor, a Fidesz helyi jelöltje ilyen ember. Ő nem egy turista, neki nincs szüksége idegenvezetőre. Itthon van a térségben, itt nőtt fel, itt éli a mindennapjait, és ide tér haza aludni – méltatta a jelöltet.
Erős Gábor, a Fidesz–KDNP esztergomi jelöltje a rendezvényen elmondta: amit elértek, közösen érték el. De mindez nem sikerült volna, ha nincs az elmúlt tizenöt év. Jelezte, hogy a térségben nincs munkanélküliség, mert olyan kormány van, amely hitt a munkaalapú társadalomban.
Abban hiszünk, hogy mi együtt nagyon erősek vagyunk
– tette hozzá. Mint mondta, büszke arra, hogy a helyieket képviselheti.
Lázár János építési és közlekedés miniszter a rendezvényen felidézte: Hernádi Ádám azért hívta Esztergomba, mert az a dolga, hogy amit a miniszterelnök megígér, azt ő meg is csinálja. Bejelentette, hogy
megcsinálják az M100-ast, összekötik az autópályával Esztergomot.
A miniszter köszöntötte azokat, akik a Tiszától jöttek, viszont arra kért mindenkit, hogy figyeljenek egymásra. Hozzátette: ha a tiszások meghallgatják őket, mind rájuk fognak szavazni.
A tárcavezető szerint Magyarország biztonságát elsősorban a háború veszélyezteti. Szerinte a legfontosabb, hogy április 12-én garantáljuk Magyarország biztonságát. Emlékeztetett: az utóbbi napokban kiderült, újabb veszély leselkedik a biztonságunkra. A közel-keleti háború hatására elindulhatnak a migránsok Magyarország felé.
Magyarország ma azért biztonságos, mert migránsmentes
– tette hozzá.
A választások tétjéről szólva kifejtette, a magyarok pénzéről is szó van. Mint mondta, óriási kockázat lenne Magyar Pétert a kormányhoz engedni, a változás most nagyon veszélyes.
Ami a Fidesznél nincs, de a Tiszánál van, az a drog
– jegyezte meg Lázár János. Közölte: aki felszívja a csíkot, húzza el a csíkot.
A miniszter elmondta, hogy a Fidesz nyugodt erővel fogja megnyerni a választásokat. Mint jelezte, a nyugodt azt jelenti, hogy politikájukat az összefogásra és a szeretetre építik. Az erő pedig azt jelenti, hogy gyávaságból nem lehet választást nyerni.
– Legyetek büszkék arra, ami elértünk. Az erő velünk van – tette hozzá.
Lázár János emlékeztetett: sokan kérdik tőle, hogy miért érdemes még Orbán Viktorra szavazni. A miniszter válasza, hogy azért, mert az elmúlt negyven esztendőben aki bajban volt, számíthatott Orbán Viktorra. Azt kérte, hogy április 12-én mindenki álljon a kormányfő mögé.