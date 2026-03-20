Orbán Viktor elárulta, mi történt az olajblokádról szóló vitán Brüsszelben

„Kicsit fenyegetőztek, és utána belátták, hogy ez nem fog menni” – mondta Orbán Viktor a Barátság kőolajvezeték elzárásáról szóló vitát követően. A miniszterelnök arról is beszámolt, hogy nem örültek annak, hogy az Ukrajnának szánt uniós támogatásokról szóló döntést Magyarország az olajblokád miatt megváltoztatta, de – mint fogalmazott – teljesen világos, hogy Magyarországnak van ehhez joga, hiszen a döntési folyamat még nem zárult le.

Orbán Viktor: Nem volt olyan érvük, amelynél ne lett volna erősebb érvünk

Ha decemberben olajblokád alá vették volna Magyarországot, sose járultunk volna hozzá ehhez a 90 milliárdos hitelhez. De miután megvárták ezt a pozitív döntést, és utána vettek bennünket olajblokád alá, nem kérhetik tőlem, hogy tegyek úgy, mintha mi sem történt volna”

– fogalmazott a miniszterelnök.