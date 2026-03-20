Az ukrán fenyegetésekhez képest az EU-csúcs civilizált diskurzus volt

A sajtótájékoztatón szóba került Magyarország szavazati jogának esetleges elvétele is, emellett Orbán Viktort arról is kérdezték, mit gondol azokról a felvetésekről, amelyek szerint egyesek bíróság elé állítanák.
Lehet, hogy voltak mondatok, amiket fenyegetésnek szántak, de a mi sztenderdjeink máshol vannak. Tehát
mi az ukrán fenyegetések szintjéhez vagyunk szokva. Ahhoz képest ezek csak barátságos megjegyzések."
Tehát ahhoz képest, hogy majd
fölnégyelnek, megölik a családomat meg engem, ahhoz képest ezek a belga, német megjegyzések inkább civilizált diskurzusnak tűnnek
– fejtette ki a magyar miniszterelnök, hozzátette:
Rossz helyen keresgélnek, hogyha azt gondolják, hogy bármilyen zsarolással Magyarországon eredményt lehet elérni. A mi pozíciónk morálisan is megállja a helyét, jogilag is korrekt és politikailag is helyes
– fogalmazott.
Orbán Viktor: Csináltam már itt két költségvetést, ez a harmadik
Mi mindenkivel kész állunk a vitára, velük is ez tegnap megtörtént, kifogytak az érvekből, nem volt olyan szempontjuk, amire ne kaptak volna kielégítő és számukra is elfogadható választ, innentől marad ez a tipikus „savanyú a szőlő” fenyegetés. Még egyszer mondom,
csináltam már itt két költségvetést, ez a harmadik, 16 éve dolgozom közöttük
– közölte a kormányfő.