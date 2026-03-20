Orbán Viktor kemény pofont adott Merznek: a magyar miniszterelnök nagy szívességet tett a németeknek

Orbán Viktor

Az ukrán fenyegetésekhez képest az EU-csúcs civilizált diskurzus volt

8 perce
Olvasási idő: 4 perc
Mi az ukrán fenyegetések szintjéhez vagyunk szokva. Ahhoz képest ezek csak barátságos megjegyzések. Tehát ahhoz képest, hogy majd fölnégyelnek, megölik a családomat meg engem, ezek a belga, német megjegyzések inkább civilizált diskurzusnak tűnnek – fejtette ki a miniszterelnök brüsszeli sajtótájékoztatóján. Orbán Viktor mindenkivel készen áll a vitára.
A sajtótájékoztatón szóba került Magyarország szavazati jogának esetleges elvétele is, emellett Orbán Viktort arról is kérdezték, mit gondol azokról a felvetésekről, amelyek szerint egyesek bíróság elé állítanák.

Orbán Viktor rendkívüli sajtótájékoztatója Brüsszelben 2026. március 20-án
Fotó: Miniszterelnöki Kabinetiroda

Lehet, hogy voltak mondatok, amiket fenyegetésnek szántak, de a mi sztenderdjeink máshol vannak. Tehát

mi az ukrán fenyegetések szintjéhez vagyunk szokva. Ahhoz képest ezek csak barátságos megjegyzések."

Tehát ahhoz képest, hogy majd

fölnégyelnek, megölik a családomat meg engem, ahhoz képest ezek a belga, német megjegyzések inkább civilizált diskurzusnak tűnnek

– fejtette ki a magyar miniszterelnök, hozzátette:

Rossz helyen keresgélnek, hogyha azt gondolják, hogy bármilyen zsarolással Magyarországon eredményt lehet elérni. A mi pozíciónk morálisan is megállja a helyét, jogilag is korrekt és politikailag is helyes

– fogalmazott.

Orbán Viktor: Csináltam már itt két költségvetést, ez a harmadik

Mi mindenkivel kész állunk a vitára, velük is ez tegnap megtörtént, kifogytak az érvekből, nem volt olyan szempontjuk, amire ne kaptak volna kielégítő és számukra is elfogadható választ, innentől marad ez a tipikus „savanyú a szőlő” fenyegetés. Még egyszer mondom,

csináltam már itt két költségvetést, ez a harmadik, 16 éve dolgozom közöttük

– közölte a kormányfő.

 

