Orbán Viktor előtt állva tapsolt Európa: Budapest lett a patrióták fővárosa

Látványos jelenetek játszódtak le a budapesti Millenárison: a TikTokon terjedő felvétel szerint a Patrióta Nagygyűlés résztvevői – köztük Matteo Salvini, Marine Le Pen, Herbert Kickl és Geert Wilders – állva, hosszan tapsolták Orbán Viktort. A fogadtatás nem hagyott kétséget:
A magyar miniszterelnök ma már nem egyszerűen egy a sok vezető közül, hanem az európai patrióta politikai közösség egyik kulcsfigurája.
Orbán Viktor köré szerveződik az európai patrióta erőtér
A budapesti rendezvény egyértelmű üzenetet hordozott: az európai konzervatív és szuverenista politikusok egyre inkább közös platformként tekintenek Magyarországra. A felszólalók sorában ott voltak azok a vezetők, akik saját országaikban is meghatározó erőt képviselnek, és akik számára Orbán Viktor politikája nem kivétel, hanem követendő példa.