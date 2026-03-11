Európa a duplán vesztes oldalon játszik

Hírlevél
A közel-keleti háború és a tiszás-ukrán olajblokád miatt Európában lesz a legnagyobb energiahiány és áremelkedés a világon. De a kormány meg tudja védeni Magyarországot – jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök a kormányülés után.
védett árbenzinárOrbán ViktorBarátság kőolajvezetékHormuzi-szoros

Orbán Viktor a kormányülésen meghallgatta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter beszámolóját arról, hogy a kormány által bevezetett védett ár átment-e a gyakorlatba.

Orbán Viktor a kormányülésen meghallgatta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter beszámolóját
Orbán Viktor a kormányülésen meghallgatta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter beszámolóját Forrás: Facebook/Vitályos Eszter

Szijjártó Péter válaszában nem sok jóval kecsegtetett, ugyanis mint elmondta, az iráni háború nagyon gyorsan eszkalálódott, a Hormuzi-szoros lezárása azt jelenti, hogy a nemzetközi olajpiacról óriási mennyiségek esnek ki.

Európában azonban a legrosszabb a helyzet, hiszen nemcsak a tengeri kereskedelem abszolút bizonytalanságából fakadó károk megjelennek az európai gazdaságban, az orosz energiahordozók kizárása miatt az a helyzet állt elő, hogy Európában áll rendelkezésre a legkevesebb energiahordozó az egész világon.

A védett ár bevezetésével azt gondolom, hogy mind a magyar vállalkozásokat, mind a magyar gazdákat meg tudjuk védeni attól, hogy részben az iráni háború, részben a tiszás-ukrán olajblokád lehetetlen helyzetbe hozza őket” 

– közölte a miniszter.

 

