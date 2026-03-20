Von der Leyen botrányba keveredett, a lemondását követelik tőle

Orbán Viktor

Közeleg az összeomlás? Orbán Viktor szerint súlyos a helyzet Európában

49 perce
Olvasási idő: 4 perc
A miniszterelnök a csütörtöki EU-csúcsot követő sajtótájékoztatójának egy részletét osztotta meg, amelyben Európa kritikus gazdasági állapotát vázolta. Orbán Viktor közölte, amennyiben Európa folytatja, amit itt csináltak, akkor a csőd felé sodródik.
Ideje felébredni! Olcsó orosz energia nélkül Európa nem tudja kezelni az olajválságot – írta Orbán Viktor Facebook oldalára feltöltött rövid videó-bejegyzéséhez.

OV - EU-csúcstalálkozó, Orbán Viktor, Brüsszel, 2026.03.20.
Orbán Viktor miniszterelnök nyilatkozik az EU-tagországok állam-, illetve kormányfőinek csúcstalálkozójáról távozva Brüsszelben 2026. március 20-án. Mellette Máté János, a Miniszterelnöki Programirodát vezető államtitkár
Fotó: Miniszterelnöki Kabinetiroda

A miniszterelnök a csütörtöki EU-csúcsot követő sajtótájékoztatójának egy részletét osztotta meg, amelyben Európa kritikus gazdasági állapotát vázolta. Orbán Viktor elmondta: meghallgatták az Európai Központi Bank és a Euro Group elnökének a beszámolóját a helyzetről.

Orbán Viktor: Amit Európa tesz, az a csőd felé sodorja 

A helyzet az minden képzetet felülmúlóan súlyos, két nap alatt annyit romlott a globális energiahelyzet, mint korábban ez elgondolhatatlan lett volna”

– hívta fel a figyelmet a miniszterelnök.

Jelenleg az a helyzet, hogy az Európai Unió

  • nincs tárgyalásos viszonyban az amerikaiakkal,
  • nincs ilyen viszonyban az oroszokkal
  • és nincs ilyen viszonyban a kínaiakkal

– emelte ki.

Orbán Viktor rámutatott: ha nem tudjuk kiszabadítani magunkat ebből az izolációból, ahova az Unió rossz politikája belesodorta Európát, akkor nagy baj lesz.

Mert egy ilyen válságot, egy ilyen energiaválságot a többiekkel való együttműködés nélkül nem lehet menedzselni. Ez a helyzet. Tehát az, amit itt csináltak, az most csőd felé sodort bennünket.” 

 

