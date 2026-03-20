Közeleg az összeomlás? Orbán Viktor szerint súlyos a helyzet Európában

Ideje felébredni! Olcsó orosz energia nélkül Európa nem tudja kezelni az olajválságot – írta Orbán Viktor Facebook oldalára feltöltött rövid videó-bejegyzéséhez.

Orbán Viktor miniszterelnök nyilatkozik az EU-tagországok állam-, illetve kormányfőinek csúcstalálkozójáról távozva Brüsszelben 2026. március 20-án. Mellette Máté János, a Miniszterelnöki Programirodát vezető államtitkár

A miniszterelnök a csütörtöki EU-csúcsot követő sajtótájékoztatójának egy részletét osztotta meg, amelyben Európa kritikus gazdasági állapotát vázolta. Orbán Viktor elmondta: meghallgatták az Európai Központi Bank és a Euro Group elnökének a beszámolóját a helyzetről.

Orbán Viktor: Amit Európa tesz, az a csőd felé sodorja

A helyzet az minden képzetet felülmúlóan súlyos, két nap alatt annyit romlott a globális energiahelyzet, mint korábban ez elgondolhatatlan lett volna”

– hívta fel a figyelmet a miniszterelnök.

Jelenleg az a helyzet, hogy az Európai Unió

nincs tárgyalásos viszonyban az amerikaiakkal,

nincs ilyen viszonyban az oroszokkal

és nincs ilyen viszonyban a kínaiakkal

– emelte ki.

Orbán Viktor rámutatott: ha nem tudjuk kiszabadítani magunkat ebből az izolációból, ahova az Unió rossz politikája belesodorta Európát, akkor nagy baj lesz.