Orbán Viktor: Európa öngólt rúg az orosz energia kizárásával

Orbán Viktor a közel-keleti háború gazdasági következményeiről beszélt, és arról, hogy szerinte Európa súlyos hibát követ el az orosz energia kizárásával. A kormányfő úgy fogalmazott, hogy egy ilyen feszült nemzetközi helyzetben az olcsóbb energiaforrások elutasítása gazdasági öngyilkosság a kontinens számára.

Orbán Viktor úgy véli, hogy az ukránoknak előbb-utóbb engedniük kell, a valóságot nem lehet eltitkolni. (Forrás: Miniszterelnöki Kabinetiroda)

Az olajblokád politikai döntés

A miniszterelnök szerint Magyarország továbbra is élni kíván azzal a lehetőséggel, hogy olcsóbb orosz energiát használjon, mert ez szolgálja a magyar gazdaság érdekeit. Állítása szerint a Barátság kőolajvezeték működésének nincs technikai akadálya, a szállítás leállítása politikai döntés eredménye. Orbán Viktor úgy fogalmazott: