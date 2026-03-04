Hírlevél
Orbán Viktor: Európa öngólt rúg az orosz energia kizárásával

Európa gazdasági öngyilkosságot követ el azzal, hogy kizárja az olcsóbb orosz energiát a piacról – erről beszélt Orbán Viktor. A miniszterelnök szerint Magyarország nem követi ezt az utat, és továbbra is az ország érdekei szerint választ energiapolitikát.
Orbán Viktor a közel-keleti háború gazdasági következményeiről beszélt, és arról, hogy szerinte Európa súlyos hibát követ el az orosz energia kizárásával. A kormányfő úgy fogalmazott, hogy egy ilyen feszült nemzetközi helyzetben az olcsóbb energiaforrások elutasítása gazdasági öngyilkosság a kontinens számára.

Orbán Viktor
Orbán Viktor úgy véli, hogy az ukránoknak előbb-utóbb engedniük kell, a valóságot nem lehet eltitkolni. (Forrás: Miniszterelnöki Kabinetiroda)

Az olajblokád politikai döntés

A miniszterelnök szerint Magyarország továbbra is élni kíván azzal a lehetőséggel, hogy olcsóbb orosz energiát használjon, mert ez szolgálja a magyar gazdaság érdekeit. Állítása szerint a Barátság kőolajvezeték működésének nincs technikai akadálya, a szállítás leállítása politikai döntés eredménye. Orbán Viktor úgy fogalmazott: 

Európa öngólt rúg azzal, hogy kizárja az olcsóbb orosz olajat és gázt a piacról. Magyarország nem akar gazdasági öngyilkosságot elkövetni.”

Tényfeltáró bizottság alakult a Barátság olajvezeték vizsgálatára – Orbán Viktor a Védelmi Tanács ülése után

A miniszterelnök szerint a jelenlegi helyzet valójában zsarolás Magyarországgal szemben, amelyet a kormány nem fogad el. Hangsúlyozta: 

Ez egy csata Ukrajna és Magyarország között, és ezt a csatát meg fogjuk nyerni, és az olajunkat át kell, hogy engedjék Ukrajna területén.”

Szerinte előbb-utóbb az ukrán félnek is el kell fogadnia a valóságot, mert az olajvezeték működésének nincs technikai akadálya. Orbán Viktor úgy véli, a vita végén Magyarország érvényesíteni fogja az érdekeit, és az olajszállításoknak újra el kell indulniuk Ukrajna területén keresztül.

 

