Orbán Viktor: Európa öngólt rúg az orosz energia kizárásával

Orbán Viktor a közel-keleti háború gazdasági következményeiről beszélt, és arról, hogy szerinte Európa súlyos hibát követ el az orosz energia kizárásával. A kormányfő úgy fogalmazott, hogy egy ilyen feszült nemzetközi helyzetben az olcsóbb energiaforrások elutasítása gazdasági öngyilkosság a kontinens számára.
Az olajblokád politikai döntés
A miniszterelnök szerint Magyarország továbbra is élni kíván azzal a lehetőséggel, hogy olcsóbb orosz energiát használjon, mert ez szolgálja a magyar gazdaság érdekeit. Állítása szerint a Barátság kőolajvezeték működésének nincs technikai akadálya, a szállítás leállítása politikai döntés eredménye. Orbán Viktor úgy fogalmazott:
Európa öngólt rúg azzal, hogy kizárja az olcsóbb orosz olajat és gázt a piacról. Magyarország nem akar gazdasági öngyilkosságot elkövetni.”
A miniszterelnök szerint a jelenlegi helyzet valójában zsarolás Magyarországgal szemben, amelyet a kormány nem fogad el. Hangsúlyozta:
Ez egy csata Ukrajna és Magyarország között, és ezt a csatát meg fogjuk nyerni, és az olajunkat át kell, hogy engedjék Ukrajna területén.”
Szerinte előbb-utóbb az ukrán félnek is el kell fogadnia a valóságot, mert az olajvezeték működésének nincs technikai akadálya. Orbán Viktor úgy véli, a vita végén Magyarország érvényesíteni fogja az érdekeit, és az olajszállításoknak újra el kell indulniuk Ukrajna területén keresztül.