Orbán Viktor felhívta a megtámadott fideszes aktivistát

Orbán Viktor a közösségi oldalán közzétett videóban számolt be arról, hogy telefonon beszélt azzal a fideszes aktivistával, akire Szentendrén rálőttek, miközben aláírásokat gyűjtött a kampány során.
Orbán Viktor: Ennek sürgősen véget kell vetni
A miniszterelnök a videós bejegyzésében Vitályos Eszter kormányszóvivővel együtt érdeklődik az incidens részleteiről.
A történtek előzménye, hogy egy fideszes aktivista házról házra járva kereste fel a választókat Szentendrén, amikor az egyik ház lakója egy fegyvernek látszó tárggyal kihajolt az ablakon, és rálőtt. Az aktivista nem sérült meg, az ügyben rendőrségi eljárás indult.
A videóban Orbán Viktor először Vitályos Esztertől kérdezte meg, mi történt pontosan.
Szia, Viktor vagyok! Most kaptam egy hírt, hogy nálatok… valakire rálőttek?”
- kérdezte a miniszterelnök.
A kormányszóvivő megerősítette az információt, és elmondta, hogy az érintett aktivistát éppen kihallgatják a rendőrségen.
Igen. Őt éppen kihallgatják, a rendőrségen van. Egy férfi beszélt a kaputelefonba, és mondta, hogy egy pillanat, majd kihajolva az ablakon rálőtt”
- ismertette a történteket.
Orbán Viktor ezután közvetlenül is beszélt a megtámadott aktivistával, és elsőként arról érdeklődött, megsérült-e.
Orbán Viktor vagyok, jó napot! Halló, mi történt ma reggel? Először is köszönöm a melót, mint aktivista! Láttad, aki lőtt vagy be tudtad azonosítani?”
- kérdezte.
Az aktivista elmondta, hogy nem tudta azonosítani a támadót, és szerencsére nem esett baja és nemmel válaszolt arra a kérdésre, hogy felismerte-e az elkövetőt.
A miniszterelnök a beszélgetés során arról is érdeklődött, hogyan viseli az esetet a megtámadott aktivista.
Nem esett benned kár. Jól van, és lelkileg hogy bírod? Arra figyelj, ne maradjon benned félelem! Sok sikert, vigyázz magadra!”
- mondta Orbán Viktor.
A miniszterelnök a videóhoz fűzött bejegyzésében hangsúlyozta: nem szabad hagyni, hogy a politikai gyűlölet és a félelemkeltés eluralkodjon Magyarországon.
Nem hagyhatjuk, hogy a gyűlölet és a félelemkeltés eluralkodjon Magyarországon. Ennek sürgősen véget kell vetni!”
- írta a kormányfő a videós bejegyzése mellé.
Az incidens körülményeit a rendőrség vizsgálja. A hatóságok feladata lesz tisztázni, pontosan milyen fegyverrel történt a lövés, és milyen körülmények vezettek a támadáshoz.