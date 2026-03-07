Orbán Viktor felhívta a megtámadott fideszes aktivistát

Orbán Viktor a közösségi oldalán közzétett videóban számolt be arról, hogy telefonon beszélt azzal a fideszes aktivistával, akire Szentendrén rálőttek, miközben aláírásokat gyűjtött a kampány során.

Telefonon beszélt a miniszterelnök azzal a fideszes aktivistával, akire Szentendrén rálőttek kampány közben. Orbán Viktor személyesen érdeklődött a történtekről, és hangsúlyozta: nem szabad hagyni, hogy a gyűlölet és a félelemkeltés uralja a magyar közéletet. Fotó: Jászai Csaba / Jászai Csaba

Orbán Viktor: Ennek sürgősen véget kell vetni

A miniszterelnök a videós bejegyzésében Vitályos Eszter kormányszóvivővel együtt érdeklődik az incidens részleteiről.

A történtek előzménye, hogy egy fideszes aktivista házról házra járva kereste fel a választókat Szentendrén, amikor az egyik ház lakója egy fegyvernek látszó tárggyal kihajolt az ablakon, és rálőtt. Az aktivista nem sérült meg, az ügyben rendőrségi eljárás indult.

A videóban Orbán Viktor először Vitályos Esztertől kérdezte meg, mi történt pontosan.

Szia, Viktor vagyok! Most kaptam egy hírt, hogy nálatok… valakire rálőttek?”

- kérdezte a miniszterelnök.

A kormányszóvivő megerősítette az információt, és elmondta, hogy az érintett aktivistát éppen kihallgatják a rendőrségen.

Igen. Őt éppen kihallgatják, a rendőrségen van. Egy férfi beszélt a kaputelefonba, és mondta, hogy egy pillanat, majd kihajolva az ablakon rálőtt”

- ismertette a történteket.

Orbán Viktor ezután közvetlenül is beszélt a megtámadott aktivistával, és elsőként arról érdeklődött, megsérült-e.

Orbán Viktor vagyok, jó napot! Halló, mi történt ma reggel? Először is köszönöm a melót, mint aktivista! Láttad, aki lőtt vagy be tudtad azonosítani?”

- kérdezte.

Az aktivista elmondta, hogy nem tudta azonosítani a támadót, és szerencsére nem esett baja és nemmel válaszolt arra a kérdésre, hogy felismerte-e az elkövetőt.

A miniszterelnök a beszélgetés során arról is érdeklődött, hogyan viseli az esetet a megtámadott aktivista.

Nem esett benned kár. Jól van, és lelkileg hogy bírod? Arra figyelj, ne maradjon benned félelem! Sok sikert, vigyázz magadra!”

- mondta Orbán Viktor.

A miniszterelnök a videóhoz fűzött bejegyzésében hangsúlyozta: nem szabad hagyni, hogy a politikai gyűlölet és a félelemkeltés eluralkodjon Magyarországon.

Nem hagyhatjuk, hogy a gyűlölet és a félelemkeltés eluralkodjon Magyarországon. Ennek sürgősen véget kell vetni!”

- írta a kormányfő a videós bejegyzése mellé.