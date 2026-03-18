Üzenet Kijevnek és Brüsszelnek

A beszéd egyik legerősebb része az volt, amikor Orbán Viktor világos politikai állásfoglalást tett a háborúval kapcsolatban. Kiemelte, hogy a háború mindent felülír: nem számít az egyéni teljesítmény, az életcél vagy a személyes érték, csak a túlélés és a pusztítás logikája. A miniszterelnök szerint Magyarország ezt az utat nem akarja követni, és nem fogja engedni, hogy a magyar fiatalok idegen háborúk áldozataivá váljanak.

Ideje, hogy Kijev és Brüsszel is megértse: a mi fiaink nem fognak Ukrajnáért meghalni, hanem Magyarországért fognak élni”

– fogalmazott. A beszéd egyik kulcsgondolata pedig nem volt más, minthogy a béke nem pusztán politikai álláspont, hanem generációs felelősség. A kérdés nem elméleti, hanem nagyon is konkrét: milyen jövőt szánunk a saját gyermekeinknek.