A nemzeti ünnepen elmondott beszédében Orbán Viktor élesen szembeállította a háború logikáját a béke értékeivel. A miniszterelnök szerint a konfliktusok világában az emberi élet leértékelődik, miközben Magyarország célja éppen ennek az ellenkezője: megőrizni a jövőt a következő generációk számára – derül ki az Orbán Balázs által közzétett videóban.
A háborúban nem számít semmi, csak hogy hány embert öltél meg, hány golyót fogtál fel. Mi nem ilyen sorsot szánunk a gyerekeinknek!”
– hangsúlyozta a kormányfő.
Üzenet Kijevnek és Brüsszelnek
A beszéd egyik legerősebb része az volt, amikor Orbán Viktor világos politikai állásfoglalást tett a háborúval kapcsolatban. Kiemelte, hogy a háború mindent felülír: nem számít az egyéni teljesítmény, az életcél vagy a személyes érték, csak a túlélés és a pusztítás logikája. A miniszterelnök szerint Magyarország ezt az utat nem akarja követni, és nem fogja engedni, hogy a magyar fiatalok idegen háborúk áldozataivá váljanak.
Ideje, hogy Kijev és Brüsszel is megértse: a mi fiaink nem fognak Ukrajnáért meghalni, hanem Magyarországért fognak élni”
– fogalmazott. A beszéd egyik kulcsgondolata pedig nem volt más, minthogy a béke nem pusztán politikai álláspont, hanem generációs felelősség. A kérdés nem elméleti, hanem nagyon is konkrét: milyen jövőt szánunk a saját gyermekeinknek.