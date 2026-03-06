Orbán Viktor: Főbenjáró bűn, amit Zelenszkij elkövet Magyarországgal szemben

A jelenlegi rendszerben a piac határozza meg, mennyit kell fizetni Magyarországon a benzinért – mondta Orbán Viktor. A bejegyzés szerint ugyanakkor a kormány folyamatosan figyelemmel kíséri a nemzetközi helyzetet, és ha az árak olyan szintre emelkednének, amely már veszélyeztetné a lakosság terheit vagy az energiabiztonságot, a kormány az árképzésbe is beavatkozhat.
Az állam szükség esetén be fog avatkozni
A kormány szerint az ukrán döntések komoly hatással lehetnek a régió energiabiztonságára.
Főbenjáró bűn, amit Zelenszkij elkövet Magyarországgal szemben”
– jelentette ki Orbán Viktor, hozzátéve: ha az energiaárak elviselhetetlenné válnának, az állam eszközökkel fog beavatkozni. A kormány álláspontja szerint Magyarország számára alapvető érdek, hogy az energiaszállítások zavartalanul működjenek, és a magyar családok ne fizessék meg a geopolitikai konfliktusok árát.