Folytatódik az országjárás: Orbán Viktor vasárnap 16 órától Hódmezővásárhelyen

Az elmúlt napokban sűrű program szerint haladt a miniszterelnök: szombaton Miskolcon, azt megelőzően Szentendrén találkozott a választókkal. A miskolci eseményen – csakúgy, mint a többi alkalommal – hatalmas tömeg gyűlt össze, ahol Orbán Viktor hangsúlyozta, hogy a választás tétje nem az, ki akar háborút, hanem az, ki képes kimaradni belőle. Mint fogalmazott:

Orbán Viktor hatalmas tömeg előtt mondott beszédet országjárásának miskolci állomásán (Forrás: Miniszterelnöki Kabinetiroda)

Itt a tapasztalat, a rutin, a mögöttünk hagyott évek mind súlyos érvek.”

Sűrű program, egyértelmű üzenetek

A miniszterelnök miskolci beszédében több markáns állítást is megfogalmazott. Kiemelte:

Tiszta fejre, hideg vérre és biztos kézre van szükség, és Magyarországon ez csak a Fidesz-KDNP-nél található meg.”

Valamint arról is beszélt, hogy szerinte megpróbálják elhitetni az emberekkel, hogy más irányra van szükség, de – mint mondta – „mi természetesen ezt nem hisszük el”.