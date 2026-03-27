Orbán Viktor gumicsizmát villantott

Gumicsizmát húzott a miniszterelnök péntek reggel, úgy indult el Mezőfalvára. Mint a Facebookra feltöltött videójából kiderül, Orbán Viktor részt vesz a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által szervezett Vetési Napon a Fejér vármegyei községben.
„Gumicsizma fel, irány a mezőfalvai vetési nap. Aztán Veszprém és Győr. Ma sem unatkozunk. Úton a győzelem felé!” – írta a miniszterelnök péntek reggeli Facebook-videóbejegyzéséhez.
Orbán Viktor: Ma duplázunk!
A miniszterelnök korábban jelezte, hogy pénteken duplázik, hiszen két vármegyeszékhelyen, Veszprémben és Győrben is is beszédet mond országjárása során.
Előtte azonban, ahogy a miniszterelnök fogalmazott:
Megyünk a gazdákhoz. Állítólag sár lesz, szántóföldön leszünk. Elsüllyedünk”
– vázolta a pénteki napot. A mai programban gazdák, kutyamenhely és a két országjárás-helyszín is szerepel.
