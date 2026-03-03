Orbán Viktor Gyöngyös térségének polgármestereivel tárgyalt

Orbán Viktor miniszterelnök Sirokon egyeztetetta Heves 2-es számú egyéni választókerület településvezetőivel. A találkozón Horváth László országgyűlési képviselő, Csepreghy Nándor építési és közlekedési miniszterhelyettes, valamint Héjj Dávid kormánybiztos is részt vett.

A miniszterelnök Heves vármegye településvezetőivel egyeztetett a térség elmúlt éveinek fejlesztéseiről és a következő ciklus terveiről, majd Pétervásárán találkozott a helyiekkel. Orbán Viktor a közösségi oldalán azt írta: „Sok jó ember kis helyen is”, hozzátéve, hogy új aktivistákat is szerzett a térségben. Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Miniszterelnöki Ko / MTI

Orbán Viktor: Szereztem néhány új aktivistát

A siroki egyeztetés középpontjában a térség elmúlt négy évben megvalósult fejlesztései, valamint a következő kormányzati ciklusra vonatkozó helyi igények álltak.

A megbeszélésen jelen volt Ignácz Balázs, Heves vármegye főispánja, valamint a térség számos településének polgármestere, köztük Gyöngyös, Pétervására, Parád, Recsk, Szilvásvárad és Verpelét vezetői is.

A miniszterelnök a találkozón áttekintette az infrastruktúra-fejlesztések, közlekedési beruházások és helyi gazdaságélénkítő programok tapasztalatait, valamint meghallgatta a polgármesterek javaslatait a következő időszak prioritásairól. A megbeszélés célja az volt, hogy a térség fejlesztési elképzelései a következő kormányzati ciklusban is támogatást kapjanak.

A siroki egyeztetést követően Orbán Viktor Pétervásárára utazott tovább, ahol nagy számú érdeklődő fogadta. A kormányfő az eseményről videót is megosztott közösségi oldalán, amelyhez azt írta:

Sok jó ember kis helyen is. Szereztem néhány új aktivistát.”

Bejegyzésében külön is üzent a térség országgyűlési képviselőjének: