Orbán Viktor Gyöngyös térségének polgármestereivel tárgyalt

Orbán Viktor miniszterelnök Sirokon egyeztetetta Heves 2-es számú egyéni választókerület településvezetőivel. A találkozón Horváth László országgyűlési képviselő, Csepreghy Nándor építési és közlekedési miniszterhelyettes, valamint Héjj Dávid kormánybiztos is részt vett.
Orbán Viktor: Szereztem néhány új aktivistát
A siroki egyeztetés középpontjában a térség elmúlt négy évben megvalósult fejlesztései, valamint a következő kormányzati ciklusra vonatkozó helyi igények álltak.
A megbeszélésen jelen volt Ignácz Balázs, Heves vármegye főispánja, valamint a térség számos településének polgármestere, köztük Gyöngyös, Pétervására, Parád, Recsk, Szilvásvárad és Verpelét vezetői is.
A miniszterelnök a találkozón áttekintette az infrastruktúra-fejlesztések, közlekedési beruházások és helyi gazdaságélénkítő programok tapasztalatait, valamint meghallgatta a polgármesterek javaslatait a következő időszak prioritásairól. A megbeszélés célja az volt, hogy a térség fejlesztési elképzelései a következő kormányzati ciklusban is támogatást kapjanak.
A siroki egyeztetést követően Orbán Viktor Pétervásárára utazott tovább, ahol nagy számú érdeklődő fogadta. A kormányfő az eseményről videót is megosztott közösségi oldalán, amelyhez azt írta:
Sok jó ember kis helyen is. Szereztem néhány új aktivistát.”
Bejegyzésében külön is üzent a térség országgyűlési képviselőjének:
Hajrá, Horváth Laci, hajrá Pétervására!”