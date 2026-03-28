Kocsis: Buszoztatott balhésok jelentek meg Orbán győri rendezvényén

Kocsis Máté éles hangvételű bejegyzésben reagált a miniszterelnök győri országjárásához kapcsolódó eseményekre. A kormánypárti politikus azt írta, hogy szervezetten érkeztek balhés csoportok a rendezvényre, és ezért Magyar Pétert tette felelősé.

A frakcióvezető úgy fogalmazott, hogy „már az ország túlsó végéből is Győrig buszoztatták” azokat az embereket, akik szerinte nem véleményt nyilvánítani, hanem zavart kelteni érkeztek. Állítása szerint a megjelentek agresszívan viselkedtek, és a rendezvény hangulatát próbálták megzavarni.

Kocsis Máté bejegyzésében személyesen is bírálta Magyar Pétert, akit azzal vádolt, hogy nem tudja elfogadni a kormánypárti rendezvények szerinte nagyobb támogatottságát. Azt írta, hogy az ellenzéki politikus és támogatói egyre idegesebbek, és ezért folyamodnak szerinte ilyen eszközökhöz.

A politikus a bejegyzés végén hangsúlyozta, hogy a kormánypártok továbbra is a „csendes többség” támogatásában bíznak, és a választók döntését tartják mérvadónak.

Agresszió Győrben

Mint ismert , Filep Dávid Orbán Viktor győri nagygyűlésén végezte volna a munkáját, amikor belefutott az ellentüntetőkbe. Egyikük, a riporternél jóval harsányabb férfi előbb elküldte melegebb éghajlatra, majd azt skandálta „hol van a pénz”. Az eseményről Bohár Dániel riporte is egy videót tett közzé őt már meg is lökték a tiszás provokátorok.

Alig fél nappal korábban pedig tiszás verőlegények támadtak a Megafonnak drónfotókat készítő fiatalemberre. Később kiderült: Tóth Tamás, a Tisza országgyűlési képviselőjelöltje, a párt országos listájának 45. helyezettje is tagja volt annak a bandának, amely a támadást elkövette.