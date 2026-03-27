Orbán Viktor Győrből üzent Zelelnszkijnek és a tiszásoknak!

Pénteken két vármegyeszékhelyen folytatódott Orbán Viktor országjárása. A miniszterelnök 16 órakor Veszprémbe látogatott, majd 18 órától Győrben állt ki a Fidesz szimpatizánsainak hatalmas tömege elé.
Orbán Viktort a zord időjárás ellenére is hatalmas és lelkes tömeg fogadta a győri megyeszékhely városközpontjában, a Széchenyi téren.
A kormányfő a pénteki kampánynap második állomáson Szijjártó Péter után állt színpadra annak apropóján, hogy a külgazdasági és külügyminiszter Győrben végezte tanulmányait.
Orbán Viktor a beszéde elején átadta a mezőfalviak és a győriek üzenetét arról, hogy a Fidesz győzni fog. Majd megköszönte, hogy Győrben is nagyon sokan eljöttek meghallgatni a beszédét és arra kérte az egybegyűlteket, hogy szavazzanak a Fidesz helyi képviselőjelöltjeire.
A kormányfő azzal folytatta, hogy a téren azok mellett akik szuverenitás pártiak, vannak bizonytalanok és vannak olyanok is akik azért jöttek, hogy elrontsák a Fidesz gyűlés hangulatát.
A miniszterelnök szerint azonban ezt a Fidesz közössége nem engedi, mert a Fidesz közösségét s szeretet és az összefogás ereje határozza meg, míg a másik, a tiszás oldalt a gyűlölet határozza meg.
Ne keményítsétek meg a szíveteket, mert onnan nincs visszaút"
- üzente Orbán Viktor a tiszás ellentüntetőknek.
Ezt követően Győr fontosságát emelte ki a miniszterelnök a választási küzdelemben.
Győr nélkül nincs erős kormány, Győr ellenében és Győr nélkül sem lehet kormányozni az országot. Nem akarom termelési beszámolóvá alakítani a beszédemet, de Győr képes volt tíz év alatt háromszorosára növelni a gazdasági tevékenységét”
- mondta a kormányfő, majd arra kért mindenkit, legyen büszke arra, hogy két százalék alatt van a munkanélküliség Magyarországon.
Én azt vállaltam, hogy olyan gazdasági rendszert építünk, ahol minden ember talál munkát és megtalálja a számítását. Egymillió forint fölött lesz az átlagjövedelem, ha ez így marad"
- tette hozzá a kormányfő.
A miniszterelnök kitért az elmúlt négy, háborús évre is.
A háború árnyékában kellett végigcsinálni ezt a négy évet. Amikor szembefújt a szél, harcoltunk, kitűztünk célokat és megpróbáltuk megvalósítani. Vállaltuk és megcsináltuk, kívül tartottuk Magyarországot a háborún. Vállaltam, hogy nem csináltunk olyat, hogy a nyugdíjasokkal fizettetjük meg a háború árát. Tisztelet Magyarország nyugdíjasainak!”
- hangsúlyozta Orbán Viktor, aki egyúttal arra is emlékeztetett, hogy a Fidesz kormány nem hagyta, hogy feladjuk a munkaalapú gazdaságot.
Nem adtuk fel azt a gondolatunkat sem, hogy csak akkor lesz nyugodt élet, ha a családok megkapják ami nekik jár. Nem hagytuk hogy gúnyolódjanak a családokkal. A családoknak megélhetésre és kenyérre is szükségük van. Azért dolgozunk hogy ne alakuljon ki az az igazságtalan helyzet, hogy aki gyermeket vállal, alacsonyabb életszínvonalon él, mint az, aki nem vállal"
– mutatott rá a kormányfő, emlékeztetve arra, hogy a kormánya kétszeresére növelte a gyerekek utáni adókedvezményt, s az egész világon csak Magyarország biztosítja az adómentességet azoknak az anyáknak, akik legalább két gyereket vállaltak.
Ezt követően beszélt arról is, hogy a családokat az asszonyok, az édesanyák tartják egyben, hogy a háború árnyékában döntött a kormány a háromszázalékos Otthon start program bevezetéséről, amelynek köszönhetően Európában ma a magyar fiatalok jutnak a legkedvezményesebben lakáshoz.
Egy keresztény városban vagyunk, egyet mondok. A bajba jutott emberen segíteni kell. Az összes menekülő ukránt beengedtük. Fedelet adtunk, munkát és iskolákat hoztunk létre, hogy saját anyanyelvükön tanuljanak, miközben a magyarokat hátrány éri Ukrajnában. Bajba jutott emberrel szemben nem rázzuk az öklünket, de nem fogjuk a kedvükért tönkretenni Magyarországot”
– figyelmeztetett Orbán Viktor.
Majd hozzátette, hogy ennek ellenére Kijev ma pénzt, támogatást, vagyoni juttatást ad az azért, hogy Magyarországon ukránbarát kormány alakuljon.
Újítsuk meg a szövetségünket, amit kötöttünk, most erre lesz szükség. Folytatódik az ukrán-orosz háború, kitört egy közel-keleti háború, migrációs hullám fenyegeti országunkat. Nekünk olyan kormányra van szükségünk, akik ilyen körülmények között is meg tudja védeni hazánkat. Kimaradni a háborúból nem csak azt jelenti, hogy nem akarsz háborút”
– mutatott rá a kormányfő.
