Törökszentmiklóson is kiütéses győzelmet aratott Orbán Viktor és a Fidesz

Törökszentmiklóson is folytatódott az az eddigi trend, hogy a Magyar Péterre épülő tiszás ellenzéki rendezvényeken megjelentek száma, az ugyanabban a városban, Orbán Viktor részvételével megrendezésre kerülő Fideszes rendezvények résztvevő számához képest eltörpül.

Magyar Péter korábbi, ugyanott megtartott rendezvénye és az Orbán Viktor kampány beszéde iránti érdeklődő tömegek között a képek tanúsága szerint hatalmas a különbség a Fidesz javára.

Elsöprő győzelmet aratott Orbán Viktor Törökszentmiklóson is

Törökszentmiklóson is nagyságrendekkel nagyobb tömeg vett részt a Fidesz kampány eseményén, mint ahányak a tiszás gyűlésre kíváncsiak voltak.

Törökszentmiklós. Elsöprő”

- csak ennyit írt Orbán Viktor a képes bejegyzése mellé, azt érzékeltetve, hogy az ellenzéki és kormánypárti eseményeket összehasonlító képek önmagukért beszélnek.