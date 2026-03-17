Újabb hatalmas pofont kapott Magyar Péter

95-ös benzin piaci ár: 642,6 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: +47,6 Ft / Gázolaj piaci ár: 699,1 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: +84,1 Ft

Orbán Viktor

Orbán Viktor: Ha nincs olaj, nincs pénz Ukrajnának!

A miniszterelnök kedden telefonon egyeztetett Robert Fico szlovák miniszterelnökkel és António Costával, az Európai Tanács elnökével. „Ha Zelenszkij elnök meg akarja kapni a pénzét Brüsszelből, akkor meg kell nyissa a Barátság kőolajvezetéket!” – értékelt a beszélgetés után Orbán Viktor a Facebook-oldalán.
Nincs olaj, nincs pénz. Percekkel ezelőtt egyeztettem az Európai Tanács elnökével és a szlovákok miniszterelnökével, Robert Ficóval az ukrán olajblokádról. Elmondtam, hogy Magyarország álláspontja változatlan, ha Zelenszkij elnök meg akarja kapni a pénzét Brüsszelből, akkor meg kell nyissa a Barátság kőolajvezetéket – mondta el Orbán Viktor videóbejegyzésében kedden.

Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke országjárásának kaposvári állomásán 2026. március 16-án
Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke országjárásának kaposvári állomásán 2026. március 16-án
Fotó: Miniszterelnöki Kabinetiroda

A miniszterelnök hangsúlyozta, az ukránok a múlt héten nem fogadták a szakértőinket, pedig odaküldtük őket, nem egyeztetnek, sőt maguk is nyíltan elmondják, hogy

nem áll szándékukban átengedni az olcsó orosz olajat Magyarországra.

Orbán Viktor: Be akarnak avatkozni a választásokba

Úgy látom, az egész olajblokádot arra használják, hogy a Tisza Párt oldalán egyszerűen beavatkozzanak a magyar választásokba.

Ezért a helyzet rendkívül egyszerű, ha nincs olaj, nincs pénz”

– szögezte le Orbán Viktor.

 

