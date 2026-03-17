Orbán Viktor: Ha nincs olaj, nincs pénz Ukrajnának!

Nincs olaj, nincs pénz. Percekkel ezelőtt egyeztettem az Európai Tanács elnökével és a szlovákok miniszterelnökével, Robert Ficóval az ukrán olajblokádról. Elmondtam, hogy Magyarország álláspontja változatlan, ha Zelenszkij elnök meg akarja kapni a pénzét Brüsszelből, akkor meg kell nyissa a Barátság kőolajvezetéket – mondta el Orbán Viktor videóbejegyzésében kedden.
A miniszterelnök hangsúlyozta, az ukránok a múlt héten nem fogadták a szakértőinket, pedig odaküldtük őket, nem egyeztetnek, sőt maguk is nyíltan elmondják, hogy
nem áll szándékukban átengedni az olcsó orosz olajat Magyarországra.
Orbán Viktor: Be akarnak avatkozni a választásokba
Úgy látom, az egész olajblokádot arra használják, hogy a Tisza Párt oldalán egyszerűen beavatkozzanak a magyar választásokba.
Ezért a helyzet rendkívül egyszerű, ha nincs olaj, nincs pénz”
– szögezte le Orbán Viktor.