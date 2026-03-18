Orbán Viktor: Ha van olaj, van pénz – videó

Azt javasolták az Európai Unióban, hogy adjuk meg a pénzt Brüsszelben, szavazzuk meg, amit az ukránok kértek, és majd másfél hónap múlva megindítják a vezetéket – közölte a miniszterelnök egri országjárásán, amire rövid, velős válaszként csak annyit mondott: ha van olaj, van pénz. Orbán Viktor szerint a helyzet világos.

Ha nincs olaj, nincs pénz. Ha van olaj, van pénz. Ez ennyire egyszerű – írta Orbán Viktor videó-bejegyzéséhez szerdán. Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke beszédet mond országjárásának egri állomásán, a Dobó téren 2026. március 17-én

Fotó: Miniszterelnöki Kabinetiroda / Miniszterelnöki Kabinetiroda A miniszterelnök országjárása egri állomásán elmondta: Minden eszközzel bele akarnak bennünket kényszeríteni egy olyan gazdasági helyzetbe, amelynek az árát végül önöknek együtt kell megfizetnünk. Ma éppen azt javasolták az Európai Unióban, hogy engedjük meg, adjuk meg a pénzt Brüsszelben, szavazzuk meg, amit az ukránok kértek, és majd másfél hónap múlva megindítják a vezetéket. Erre Orbán Viktor röviden, velősen csak annyit mondott: A helyzet világos. Ha van olaj, van pénz." Orbán Viktor: Nem szabad ukránpárti kormányt választani!

