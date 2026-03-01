Orbán Viktor kiemelte a háborúellenes gyűlés egyik legszebb pillanatát

A Máté Péter-díjas énekes a Karthago együttes Apáink útján című dalát adta elő február 28-án, szombaton, az esztergomi háborúellenes gyűlésen. Orbán Viktor Facebook-videó formájában hozta vissza az előadást.

Takáts Tamás produkcióját elevenítette fel Orbán Viktor (Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI Fotószerkesztőség)

Orbán Viktor együtt énekelt Takáts Tamással

Ezer éven át megtanultuk már, mire jó a szív és a száj. De még nem tudjuk, még nem értjük hová érkezünk”

– fűzte a videóhoz a dal szövegét a miniszterelnök.