Orbán Viktor halálos fenyegetést kapott – Kocsis Máté szerint ez elfogadhatatlan

Orbán Viktor halálos fenyegetést kapott – erről beszélt Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője. A politikus szerint az ügy komoly kérdéseket vet fel az európai politikában.
Kocsis Máté arról beszélt, hogy a fenyegetés nem egy ukrán katonától érkezett, hanem Ukrajna államfőjétől.
Halálosan megfenyegették a miniszterelnökünket. De nem egy ukrán katona, valahol a végekről, hanem Ukrajna elnöke. Halálosan megfenyegette a miniszterelnökünket
– fogalmazott.
A frakcióvezető szerint az európai vezetőknek is el kellene gondolkodniuk azon, hogy elfogadható-e egy ilyen magatartás.
Jó lenne, ha az európaiak elgondolkodnának azon ott Brüsszelben is, hogy való-e az Európai Unióban egy olyan ország, amelyiknek az elnöke egy másik országnak az elnökét életveszélyesen megfenyegeti
– mondta.
Kocsis Máté arról is beszélt, hogy szerinte az is kérdés, hogy egy olyan ország mennyire fér össze az európai értékekkel, amely – állítása szerint – halállistákat vezet más európai országok politikusairól és rendőri vezetőiről.
„Meg való-e egy olyan ország, amelyik halállistákat vezet az európai uniós tagállamok rendőri és politikai vezetőiről. Ezen el kell gondolkodni” – fogalmazott a Fidesz frakcióvezetője.