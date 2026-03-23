Orbán Viktor halálos fenyegetést kapott – Kocsis Máté szerint ez elfogadhatatlan

Orbán Viktor halálos fenyegetést kapott – erről beszélt Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője. A politikus szerint az ügy komoly kérdéseket vet fel az európai politikában.

Orbán Viktor rendkívüli sajtótájékoztatója Brüsszelben 2026. március 20-án

Kocsis Máté arról beszélt, hogy a fenyegetés nem egy ukrán katonától érkezett, hanem Ukrajna államfőjétől.

Halálosan megfenyegették a miniszterelnökünket. De nem egy ukrán katona, valahol a végekről, hanem Ukrajna elnöke. Halálosan megfenyegette a miniszterelnökünket

– fogalmazott.

A frakcióvezető szerint az európai vezetőknek is el kellene gondolkodniuk azon, hogy elfogadható-e egy ilyen magatartás.

Jó lenne, ha az európaiak elgondolkodnának azon ott Brüsszelben is, hogy való-e az Európai Unióban egy olyan ország, amelyiknek az elnöke egy másik országnak az elnökét életveszélyesen megfenyegeti

– mondta.