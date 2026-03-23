Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Fidesz

Orbán Viktor halálos fenyegetést kapott – Kocsis Máté szerint ez elfogadhatatlan

44 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A Fidesz frakcióvezetője szerint az európai vezetőknek is el kell gondolkodniuk azon, hogy elfogadható-e ilyen viselkedés egy EU-hoz közel álló ország részéről.
Orbán Viktor halálos fenyegetést kapott – erről beszélt Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője. A politikus szerint az ügy komoly kérdéseket vet fel az európai politikában.

Orbán Viktor rendkívüli sajtótájékoztatója Brüsszelben 2026. március 20-án
Fotó: Miniszterelnöki Kabinetiroda

Kocsis Máté arról beszélt, hogy a fenyegetés nem egy ukrán katonától érkezett, hanem Ukrajna államfőjétől.

Halálosan megfenyegették a miniszterelnökünket. De nem egy ukrán katona, valahol a végekről, hanem Ukrajna elnöke. Halálosan megfenyegette a miniszterelnökünket

– fogalmazott.

A frakcióvezető szerint az európai vezetőknek is el kellene gondolkodniuk azon, hogy elfogadható-e egy ilyen magatartás.

Jó lenne, ha az európaiak elgondolkodnának azon ott Brüsszelben is, hogy való-e az Európai Unióban egy olyan ország, amelyiknek az elnöke egy másik országnak az elnökét életveszélyesen megfenyegeti

– mondta.

Orbán Viktor vizsgálatot rendelt el Szijjártó Péter lehallgatásának ügyében

 

Kocsis Máté arról is beszélt, hogy szerinte az is kérdés, hogy egy olyan ország mennyire fér össze az európai értékekkel, amely – állítása szerint – halállistákat vezet más európai országok politikusairól és rendőri vezetőiről.

„Meg való-e egy olyan ország, amelyik halállistákat vezet az európai uniós tagállamok rendőri és politikai vezetőiről. Ezen el kell gondolkodni” – fogalmazott a Fidesz frakcióvezetője.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!