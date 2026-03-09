Orbán Viktor hamarosan fontos bejelentést tesz

Hírlevél
„Ma kora délutánra összehívtam a kormány rendkívüli ülését” – jelentette be Orbán Viktor hétfő délelőtt. Az ukrán olajblokád és a közel-keleti háború miatt robbanásszerűen emelkedik a kőolaj és a földgáz ára, ami súlyos fenyegetést jelent Magyarország és az Európai Unió számára is. Orbán Viktor ezért kezdeményezte az orosz energiaszankciók felülvizsgálatát, amellyel a kormány egyúttal a hazai üzemanyagárak elszabadulását is meg akarja akadályozni.
