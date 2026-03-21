Orbán Viktor: Harapófogóban kell győznünk

Hazai, de nehezített terepen vagyunk. hazai terepen, mert Magyarország 16 éve a nemzeti konzervatív erők legerősebb bástyája az Európai Unióban. És nehezített terepen, mert ennek a bástyának a ledöntése lenne a progresszívok legnagyobb győzelme. Ez a csata ezért nemcsak Magyarországról szól, hanem arról is, ki nyeri meg ezt a meccset Brüsszelben. Nekünk, magyaroknak most egy harapófogóban kell győznünk – jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök a CPAC Hungaryn.

Orbán Viktor komoly veszélyekre figyelmeztetett

Brüsszeli progresszívek nyugatról, az ukránok keletről szorítják Magyarországot.

Brüsszelből pénzügyi szankciókkal fenyegetnek, Kijev pedig olajblokád alá vette Magyarországot. A brüsszeli támadást tegnapelőtt visszavertük (ismert, a magyar vétó miatt Ukrajna nem jutott hozzá a 90 milliárdos gigahitelhez és ennek a Magyarország irányába többszörösen jogsértő magatartása az ok, mivel a miniszterelnök által említett olajblokád helyett a vonatkozó törvények szerint az energiabiztonság elősegítése lenne a feladata). Nem tudták se meggyengíteni, se megalázni Magyarországot.