Orbán Viktor: Harapófogóban kell győznünk

Hazai, de nehezített terepen vagyunk. hazai terepen, mert Magyarország 16 éve a nemzeti konzervatív erők legerősebb bástyája az Európai Unióban. És nehezített terepen, mert ennek a bástyának a ledöntése lenne a progresszívok legnagyobb győzelme. Ez a csata ezért nemcsak Magyarországról szól, hanem arról is, ki nyeri meg ezt a meccset Brüsszelben. Nekünk, magyaroknak most egy harapófogóban kell győznünk – jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök a CPAC Hungaryn.
Brüsszeli progresszívek nyugatról, az ukránok keletről szorítják Magyarországot.
Brüsszelből pénzügyi szankciókkal fenyegetnek, Kijev pedig olajblokád alá vette Magyarországot. A brüsszeli támadást tegnapelőtt visszavertük (ismert, a magyar vétó miatt Ukrajna nem jutott hozzá a 90 milliárdos gigahitelhez és ennek a Magyarország irányába többszörösen jogsértő magatartása az ok, mivel a miniszterelnök által említett olajblokád helyett a vonatkozó törvények szerint az energiabiztonság elősegítése lenne a feladata). Nem tudták se meggyengíteni, se megalázni Magyarországot.
Ezért fontos a Nemzeti Petíció - meghosszabbítva április 8-ig
Az Ukrajnának eddig folyósított 170 milliárd eurónyi uniós támogatás után Brüsszel arra készül, hogy további 90 milliárdot fizet ki a háborúban álló országnak. Brüsszel ezt a pénzt az európaiaktól, köztük a magyar emberektől venné el. Ursula von der Leyen bizottsági elnök szavai szerint az EU összesen 800 milliárd dollárt szán az ukrán állam működtetésére, vezető európai politikusok pedig nap mint nap hangoztatják, hogy Ukrajna oldalán készek beszállni a háborúba. Magyarország Kormánya megálljt kíván parancsolni a háborús hisztériának, ezért indította el a Nemzeti Petíciót. Mondjunk nemet az orosz–ukrán háború további finanszírozására, és arra is, hogy az ukrán állam működését a következő 10 évben velünk fizettessék meg!