Akik ukrán zászlós pólót viselnek, azok ukránpártiak – Orbán Viktor helyre tette az értetlenkedő RTL-est

– A Tiszát támogató RTL-es riporter nem érti, hogy Orbán Viktor miért állítja a Tiszáról, hogy ukrán pártiak. A miniszterelnök frappáns választ adott – hívta fel a figyelmet közösségi oldalán Deák Dániel. A XXI. Század Intézet vezető elemzője egy felvételt mellékelt Orbán Viktor válaszáról, aki a riportert emlékeztette: a Tisza Párt európai parlamenti képviselői Brüsszelben Ukrajnát támogató pólóban szoktak megjelenni.

Ők ukrán mezben vannak, nem mi adtuk rájuk. Tehát az, hogy ők ukrán pártiak, ukrán mezt hordanak otthon, vagy nyilvánosan ukrán zászlót lengetnek, amiatt szerintem minden magyar számára nyilvánvaló, nincs ezen mit vizsgálgatni

– mutatott rá.

Ahogy arról az Origo is beszámolt, a háború ügyében 2024 őszén derült ki az igazság Magyar Péterről és európai parlamenti képviselőiről.

A Tisza EP-képviselői ugyanis háborúpárti Ukrajna-mezbe öltöztek az Európai Parlament rendkívüli ülésén, amelyet az ukrajnai háború ezredik napja alkalmából tartottak.

Magyar Péter pártjának európai parlamenti képviselői tehát ukrán zászlós pólóban állva tapsolták Zelenszkij ukrán elnök beszédét. Az akciójukkal akkor tették végleg egyértelművé, hogy a Tisza Párt kiáll a háborúpárti erők mellett.