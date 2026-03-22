Látványos különbség: Orbánnál tömeg, a tiszásoknál idegesség

Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 670,9 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -75,9 Ft / Gázolaj piaci ár: 729,2 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -114,2 Ft

Orbán Viktor

29 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A miniszterelnök országjárásának vasárnapi állomásán, Hódmezővásárhelyen is jelentős tömeg gyűlt össze. Deák Dániel szerint a látványos kiállás Orbán Viktor mellett tovább növeli a feszültséget a helyi ellenzéki szereplők körében.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Orbán ViktorVálasztás 2026Deák DánielországjárásHódmezővásárhely

Orbán Viktor hódmezővásárhelyi látogatását is erős érdeklődés és lelkes fogadtatás kísérte, folytatva az országjárás eddigi trendjét. Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője úgy fogalmazott, hogy a tömeg nagysága nem meglepő, hiszen minden eddigi helyszínen hasonló mobilizáció volt tapasztalható.

A kép is bizonyítja: Orbán Viktorra rengetegebn várnak (Forrás: Miniszterelnöki Kabinetiroda)
Orbán Viktor Hódmezővásárhelyen: Brüsszel, Kijev és a Tisza összejátszanak a magyar emberek ellen

„Rengetegen várnak rá”

Az elemző szerint a hódmezővásárhelyi esemény különösen érzékenyen érintheti a helyi politikai szereplőket. 

Márki-Zay és a helyi tiszások feszültek: Orbán Viktorra Hódmezővásárhelyen is rengetegen várnak!”

 – írta, utalva arra, hogy a kormánypártok támogatottsága látványosan megjelenik az utcákon is. Deák Dániel úgy látja, hogy miközben a kormánypártok mozgósítása erősödik, addig a Tisza Párt és Magyar Péter körüli érdeklődés csökkenő tendenciát mutat. Szerinte ez a különbség egyre inkább kézzelfoghatóvá válik a kampány hajrájában, és a választási erőviszonyok alakulására is hatással lehet.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!