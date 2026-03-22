Orbán Viktor Hódmezővásárhelyen folytatja országjárását – kövesse nálunk élőben

Újabb állomásához érkezett a miniszterelnök országjárása. Orbán Viktor ezúttal Hódmezővásárhelyen találkozik a választókkal 16 órától.
Orbán Viktor választási kampánykörútjának korábbi állomásai – Kaposvár, Eger, Dunaújváros, Szentendre és Miskolc – után most Hódmezővásárhelyen is óriási tömeg gyűlt össze, hogy személyesen hallgassa meg a miniszterelnököt.
A kormányfő 16 órától mond beszédet a városban, a Bessenyei Ferenc Művelődési Központ előtti téren.
