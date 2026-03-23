Kemény beszéd: Orbán nem kertelt Hódmezővásárhelyen

Újra meg kell kötni a háborúellenes szövetséget

Orbán Viktor világossá tette, hogy országjárásának legfontosabb célja nem pusztán a mozgósítás, hanem a választókkal 2022-ben létrejött politikai szövetség megújítása.

A mi kampányunknak van egy világos célja. Mi szeretnénk mindenkihez eljutni, és mindenkivel szeretnénk újra kötni a 2022-es választáson megkötött háborúellenes szövetségünket.”

Az ellenfél kampányát ezzel szemben rombolónak írta le:

Az ellenfél is járja, de úgy látom, más céljuk van. Azt látom, hogy ócsárolnak, mindenkit és mindent lenéznek, az élő fába is beleköpnek, csak rólunk beszélnek, mi meg közben csak az országról, meg csak a magyar emberekről beszélünk.”

A tér szélén kiabáló tiszás aktivistáknak pedig külön is üzent:

Ne engedjétek, hogy a gyűlölet megkeményítse a szíveteket.”

Résztvevők Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke országjárásának hódmezővásárhelyi állomásán, a Rapcsák András úton 2026. március 22-én. Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos / MTI

A kormány megtartotta a legfontosabb vállalását

A beszéd egyik fő vonulata az elmúlt négy év mérlege volt. Orbán Viktor emlékeztetett arra, hogy az orosz–ukrán háború már az előző választás előtt kitört, így a teljes ciklust a konfliktus árnyékában kellett végigvinni.

Én akkor négy évvel ezelőtt azt vállaltam mindenhol, önök előtt is, hogy akármi is történik, ha én alakíthatok kormányt, kívül tartjuk Magyarországot a háborún. Nem engedjük, hogy belevonjanak bennünket más népek háborújába. Jelentem tisztelettel, amit vállaltam, megtartottam.”

A kormányfő szerint a háború ellenére Magyarország megőrizte stabilitását.

Nem egyszerűen csak kimaradtunk a háborúból, hanem közben megőriztük Magyarországot Európa legbiztonságosabb országának.”

Majd hozzátette:

Magyarországon, aki dolgozni akar, ma dolgozhat. Teljes foglalkoztatás van.”

Nyugdíjak, családok, fiatalok: ezt is megőriztük a háború árnyékában

Orbán Viktor hangsúlyozta, hogy a nehéz környezet ellenére a kormány nem engedte el sem a nyugdíjasokat, sem a családokat, sem a fiatalokat.

A háború árnyékában is visszaadtuk a nyugdíjasoknak a 13. havi nyugdíjat, amit a balosok elvettek, sőt megkezdtük a 14. havi nyugdíj visszaépítését is.”

A családpolitikát a beszéd a kormány politikájának az egyik legfontosabb pillérének nevezte:

Ha nincs gyerek, nincs jövő. Ha van gyerek, van jövő. A legfontosabb a család. Magyarországon az apa férfi, az anya adómentes.”

A kétgyermekes édesanyák kedvezményére is kitért Orbán Viktor elmondva:

Igazságtalan dolog, hogy ha valaki vállal gyermeket, akkor az anyagi életszínvonala lecsökken ahhoz képest, akik nem vállalnak. Ezt az igazságtalanságot orvosolni akartuk.”

Ukrajnának segítettünk, de nem tesszük tönkre magunkat

A miniszterelnök beszélt arról is, hogy Magyarország szerinte minden emberi és keresztény kötelességét teljesítette Ukrajnával szemben.

Amikor az ukránok bajba kerültek, mert megtámadták őket, és százezer szám menekültek el Ukrajnából, akkor mi beengedtük őket. Nem kérdeztünk semmit.”

Felidézte, hogy a menekültek ellátást, munkát és ukrán nyelvű oktatást kaptak Magyarországon, majd levonta a következtetést:

Mi nem tartozunk Ukrajnának semmivel, amit kellett megadtunk. Ezentúl nem támogathatjuk őket úgy, hogy közben tönkretesszük saját magunkat.”

A háború kérdésében ismét egyértelmű volt:

Nem fogunk az ukránok érdekeiért háborúba menni. Ez a háború nem a mi háborúnk.”

Ukrajna uniós tagsága és a háborús hitelek a gyerekeink pénzét is veszélyeztetik

Orbán Viktor szólt arról is, hogy Ukrajna miatt nemcsak a jelen, hanem a következő generációk vagyona is veszélybe kerülhet. Az ukrán uniós csatlakozás kapcsán úgy fogalmazott:

Ha Ukrajna belép az Európai Unióba, másnap benne vagyunk a háborúban az oroszokkal.”

A háborús hitelek ügyében még élesebben fogalmazott:

Nem csak, hogy mi fogunk egész életünkben fizetni, hanem még a gyerekeink, meg az unokáink is. Ez adósrabszolgaságot jelentene, és nem leszünk adósrabszolgák az ukránok kedvéért.”

Az olajblokád célja szerinte a magyar gazdaság megingatása

A beszéd egyik kiemelt része az ukrán olajblokádról szólt. Orbán Viktor szerint itt nem technikai problémáról, hanem tudatos politikai akcióról van szó.

Most olajblokádot találtak ki az ukránok. Miért pont most?”

- tette fel a kérdést.