Kemény beszéd: Orbán nem kertelt Hódmezővásárhelyen

Hatalmas tömeg fogadta Orbán Viktort Hódmezővásárhelyen is, ahol – Kaposvár, Eger, Dunaújváros, Szentendre és Miskolc után – vasárnap folytatódott a miniszterelnök országjáró választási kampánya.
Orbán Viktor szerint Brüsszel, Kijev és a Tisza összejátszanak a magyar emberek ellen
Orbán Viktor hódmezővásárhelyi beszédének főbb üzenetei:
- A Békemenet fordulópontot hozott, a Fidesz-tábor szerinte láthatóan mozgásba lendült. A Fidesz a többség.
- A választás nem egyszerű politikai verseny, hanem sorsdöntő választás Magyarország jövőjéről.
- A kormány megtartotta 2022-es vállalását: Magyarország kimaradt a háborúból.
- A háború ellenére a kormány megőrizte a teljes foglalkoztatást, visszaadta a 13. havi nyugdíjat, és építi a 14. havit.
- A családok támogatása továbbra is központi ügy, különösen az édesanyák adómentessége.
- Magyarország minden segítséget megadott az ukrán menekülteknek, de nem fogja saját magát tönkretenni Ukrajnáért.
- Ukrajna uniós csatlakozása és az ukrán olajblokád súlyos veszélyt jelent Magyarországra.
- Brüsszel, Kijev és a Tisza Párt együtt próbál nyomást gyakorolni Magyarországra.
- A következő években egyszerre fenyeget a háború, az energiaválság és a migráció.
- Csak a Fidesz–KDNP rendelkezik azzal a tapasztalattal és erővel, amellyel az ország megvédhető.
A Békemenet után megfordult a kampány hangulata
Orbán Viktor a beszéde elején jelezte, hogy a kampány új szakaszba lépett. A hódmezővásárhelyi tér erőviszonyait félig tréfásan, félig komolyan így írta le:
Látom, itt vannak a híveink, látom, valahol a szélén vannak, akik azért jöttek, mert érdeklődnek, és látom, itt vannak az ellenfeleink is, valahol ott hátul, az arány éppen megfelel, ők vannak százan, mi vagy háromezren, ez választási eredménynek is jó lesz.”
A miniszterelnök szerint a március 15-i Békemenet változtatta meg látványosan a kampányt.
Március 15-én volt a Békemenet, ami mindent megváltoztatott. Kiderült, hogy rengetegen vagyunk”
- mondta, majd hozzátette:
Többen vagyunk, és nekünk áll a zászló. Mindenhol mi vagyunk többen.”
A hódmezővásárhelyi beszéd után nem sokkal a miniszterelnök a közösségi oldalán külön megköszönte a vásárhelyieknek, hogy ők is bizonyították, egyre csak nő a Fidesz támogatottsága.
Hódmezővásárhelyen is győztünk! Soha ennyien nem fogtak össze a háború ellen
- írta a bejegyzéséhez Orbán Viktor.
Újra meg kell kötni a háborúellenes szövetséget
Orbán Viktor világossá tette, hogy országjárásának legfontosabb célja nem pusztán a mozgósítás, hanem a választókkal 2022-ben létrejött politikai szövetség megújítása.
A mi kampányunknak van egy világos célja. Mi szeretnénk mindenkihez eljutni, és mindenkivel szeretnénk újra kötni a 2022-es választáson megkötött háborúellenes szövetségünket.”
Az ellenfél kampányát ezzel szemben rombolónak írta le:
Az ellenfél is járja, de úgy látom, más céljuk van. Azt látom, hogy ócsárolnak, mindenkit és mindent lenéznek, az élő fába is beleköpnek, csak rólunk beszélnek, mi meg közben csak az országról, meg csak a magyar emberekről beszélünk.”
A tér szélén kiabáló tiszás aktivistáknak pedig külön is üzent:
Ne engedjétek, hogy a gyűlölet megkeményítse a szíveteket.”
A kormány megtartotta a legfontosabb vállalását
A beszéd egyik fő vonulata az elmúlt négy év mérlege volt. Orbán Viktor emlékeztetett arra, hogy az orosz–ukrán háború már az előző választás előtt kitört, így a teljes ciklust a konfliktus árnyékában kellett végigvinni.
Én akkor négy évvel ezelőtt azt vállaltam mindenhol, önök előtt is, hogy akármi is történik, ha én alakíthatok kormányt, kívül tartjuk Magyarországot a háborún. Nem engedjük, hogy belevonjanak bennünket más népek háborújába. Jelentem tisztelettel, amit vállaltam, megtartottam.”
A kormányfő szerint a háború ellenére Magyarország megőrizte stabilitását.
Nem egyszerűen csak kimaradtunk a háborúból, hanem közben megőriztük Magyarországot Európa legbiztonságosabb országának.”
Majd hozzátette:
Magyarországon, aki dolgozni akar, ma dolgozhat. Teljes foglalkoztatás van.”
Nyugdíjak, családok, fiatalok: ezt is megőriztük a háború árnyékában
Orbán Viktor hangsúlyozta, hogy a nehéz környezet ellenére a kormány nem engedte el sem a nyugdíjasokat, sem a családokat, sem a fiatalokat.
A háború árnyékában is visszaadtuk a nyugdíjasoknak a 13. havi nyugdíjat, amit a balosok elvettek, sőt megkezdtük a 14. havi nyugdíj visszaépítését is.”
A családpolitikát a beszéd a kormány politikájának az egyik legfontosabb pillérének nevezte:
Ha nincs gyerek, nincs jövő. Ha van gyerek, van jövő. A legfontosabb a család. Magyarországon az apa férfi, az anya adómentes.”
A kétgyermekes édesanyák kedvezményére is kitért Orbán Viktor elmondva:
Igazságtalan dolog, hogy ha valaki vállal gyermeket, akkor az anyagi életszínvonala lecsökken ahhoz képest, akik nem vállalnak. Ezt az igazságtalanságot orvosolni akartuk.”
Ukrajnának segítettünk, de nem tesszük tönkre magunkat
A miniszterelnök beszélt arról is, hogy Magyarország szerinte minden emberi és keresztény kötelességét teljesítette Ukrajnával szemben.
Amikor az ukránok bajba kerültek, mert megtámadták őket, és százezer szám menekültek el Ukrajnából, akkor mi beengedtük őket. Nem kérdeztünk semmit.”
Felidézte, hogy a menekültek ellátást, munkát és ukrán nyelvű oktatást kaptak Magyarországon, majd levonta a következtetést:
Mi nem tartozunk Ukrajnának semmivel, amit kellett megadtunk. Ezentúl nem támogathatjuk őket úgy, hogy közben tönkretesszük saját magunkat.”
A háború kérdésében ismét egyértelmű volt:
Nem fogunk az ukránok érdekeiért háborúba menni. Ez a háború nem a mi háborúnk.”
Ukrajna uniós tagsága és a háborús hitelek a gyerekeink pénzét is veszélyeztetik
Orbán Viktor szólt arról is, hogy Ukrajna miatt nemcsak a jelen, hanem a következő generációk vagyona is veszélybe kerülhet. Az ukrán uniós csatlakozás kapcsán úgy fogalmazott:
Ha Ukrajna belép az Európai Unióba, másnap benne vagyunk a háborúban az oroszokkal.”
A háborús hitelek ügyében még élesebben fogalmazott:
Nem csak, hogy mi fogunk egész életünkben fizetni, hanem még a gyerekeink, meg az unokáink is. Ez adósrabszolgaságot jelentene, és nem leszünk adósrabszolgák az ukránok kedvéért.”
Az olajblokád célja szerinte a magyar gazdaság megingatása
A beszéd egyik kiemelt része az ukrán olajblokádról szólt. Orbán Viktor szerint itt nem technikai problémáról, hanem tudatos politikai akcióról van szó.
Most olajblokádot találtak ki az ukránok. Miért pont most?”
- tette fel a kérdést.
Válasza szerint az időzítés nem véletlen:
Azért találták ki Zelenszkijék az olajblokádot Magyarország ellen, hogy megsegítsék a Tiszát, hogy gazdasági káoszt okozzanak.”
Majd elmondta:
Brüsszel, a tiszások és Ukrajna összejátszik a magyar emberek ellen. Ezért nem szabad megengednünk, hogy Magyarországon ukránpárti kormány alakuljon.”
A következő évek még nehezebbek lehetnek
Orbán Viktor kitért arra is, hogy a veszélyek nem csökkennek, hanem halmozódnak napjainkban:
Még mindig tart az orosz-ukrán háború, olajblokád van, és kitört a közel-keleti háború.”
Azt is hozzátette, hogy az energiaválság miatt még egy újabb migrációs hullám is fenyegethet, ezért a következő kormányzati ciklusban egyszerre több fronton kell majd helytállni.
A kormányfő szerint ez alapján pedig a tapasztalat most különösen felértékelődik a pártok és a politikusok vonatkozásában:
A bajok elhárításához tapasztalat és hidegvér kell. A tudást, a biztonságot, a tapasztalatot csak a Fidesz-KDNP tudja megadni. Magamon kívül nem látok mást, aki meg tudná védeni a mi hazánkat a fenyegető veszélyektől.”
Nemzeti egység nélkül nincs béke
A beszéde lezárásában Orbán Viktor ismét hangsúlyozta, hogy a béke melletti kiállás nem egyetlen ember vagy kormány teljesítménye, hanem közös nemzeti vállalás.
Magyarországot kívül tartani a háborún egyetlen kormány sem képes önmagában. Ha van nemzeti egység a béke mögött, akkor lehet kívül tartani az országot a háborún”
- mondta a miniszterelnök, aki a hódmezővásárhelyi közönségnek külön megköszönte az elmúlt évek támogatását, majd úgy fogalmazott:
Láthatják, én készen állok a harcra, készen állok ennek a választási harcnak a megvívására. Van még töltény a tárban bőségesen.”
Orbán Viktor a hódmezővásárhelyi beszédét végül azzal a jól ismert zárszóval fejezte be, hogy:
A Jóisten mindannyiunk fölött, Magyarország mindenek előtt! Hajrá Magyarország! Hajrá magyarok!”
Orbán Viktor országjáró kampánya a jövő héten a következő helyszíneken folytatódik majd:
- március 23. Kecskemét,
- március 24. Nagykanizsa,
- március 25. Esztergom,
- március 26. Törökszentmiklós,
- március 27. Veszprém és Győr,
- március 28. Pécel,
- március 29. Békéscsaba.