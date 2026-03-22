Fotón a bizonyíték! Ennyien voltak Orbán Viktor beszédén, és ennyien a tiszás gyűlésen

Egy kép néha többet elmond mindennél. Ezt a képet pedig Orbán Viktor tette közzé Facebook-oldalán.
Hódmezővásárhelyen is győztünk! Soha ennyien nem fogtak össze a háború ellen – írta Orbán Viktor ahhoz a fotóhoz, amely bemutatja a vasárnapi és az előző napi rendezvények létszámát. A légifelvételeken jól látható, hogy amíg a miniszterelnök választási nagygyűlésén megtelet a helyszín érdeklődőkkel, addig Márki-Zay Péter fórumán csupán néhány százan lézengtek.
A tiszásoknak is üzent Orbán Viktor
A kormányfő a színpadról jól látta a hódmezővásárhelyi tömeget, és azt is észrevette, hogy hátul Tisza-aktivisták tolongtak. A Ripost idézte a miniszterelnököt, aki így szólt hozzájuk:
Nem irigylem a szegény tiszásokat ott hátul. Mi vagyunk vagy háromezren, ők körülbelül százan, ez az arány a választásokra is jó lesz.”
