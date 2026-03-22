Orbán Viktor hódmezővásárhelyi beszédének a megzavarására Márki-Zay Péter szervezhette a tiszás aktivistákat?

A Tisza Párt propaganda sajtójaként működő Kontroll hírportál egy felettébb érdekes felvételt osztott meg a YouTube csatornáján Orbán Viktor országjárásának hódmezővásárhelyi állomásán történtekkel kapcsolatban.

Magyar Péter házi médiája, a Kontroll lehet, hogy akaratlanul leleplezte, ki szervezte meg, hogy néhány tiszás aktivista hangoskodással próbálja megzavarni a miniszterelnök hódmezővásárhelyi beszédét. A spontán tüntetők ugyanis a Fidesz kampány eseménye után azt kérdezgették egymástól, hogy ott van-e még a közelben Márki-Zay Péter. Fotó: YouTube / Kontroll

Az Orbán Viktor beszédét megzavarók Márki-Zay Pétert keresték az akció után

A videóban a fideszes rendezvény néhány tiszás aktivista által történő megzavarásának legaktívabb résztvevőjét, egy mici sapkás fiatalembert az ellenzéki sajtóorgánum a nap hősének titulálta. A fiatal férfi közölte, hogy őt senki sem szervezte a helyszínre, de egyébként ő Szegedről csak direkt a rendezvény megzavarásáért ment el Hódmezővásárhelyre, hogy ott a "Mocskos Fidesz" szlogen hangoztatásával és hangos sípszóval zavart keltsen. A senki sem szervezte a tiszás rendzavarókat kijelentésre viszont a helyszínen tartózkodó vásárhelyi tiszás aktivista hölgyek viszont a videó tanúsága szerint rácáfoltak, azzal, hogy közölték, ők most már indulnának, de előtte még megkérdezik, hogy tudja-e valaki, ott van-e még valahol körülöttük a Márki, azaz Márki-Zay Péter.

A videóban 1,35,43-nál keresik Márki-Zay Pétert a - senki által oda nem szervezett - tiszás aktivista hölgyek: