Orbán Viktor az Ötben: Magyarország azért van kedvező energiahelyzetben, mert én képes vagyok nemet mondani

A műsorban szóba kerültek a kampány legfontosabb kérdései, a Tisza Párt körüli viták, valamint a nemzetbiztonsági szempontból érzékeny ügyek is. A beszélgetés időzítése sem véletlen, hiszen a kampány hajrájában Orbán Viktor minden megszólalása kiemelt jelentőséggel bír.

Szabó Bence nem hős, hanem balek

A műsor azonnal a legforróbb témákkal kezdődött: Orbán Viktor a kiugrott rendőr, Szabó Bence ügyét egyszerű félreértésként értékelte: szerinte a volt rendőr azt hitte, hogy egy politikai párt elleni akcióba lát bele, miközben valójában egy titkosszolgálati művelet részleteit érzékelte. A miniszterelnök megfogalmazása szerint:

Szabó Bence nem hős, hanem balek.”

Orbán Viktor hangsúlyozta, hogy a titkosszolgálatok működése szükségszerűen nem lehet teljesen átlátható, hiszen „a titkosszolgálatok olyan feladatokat adnak, melyek értelmét végső soron ők látják át”, miközben az így megszerzett információk hasznosak lehetnek az állam számára. Hozzátette:

Ha a titkosszolgálat transzparens módon működne, akkor könnyű lenne átlátni.”

Csakhogy éppen az a lényegük, hogy egy „félhomályos zónában” dolgoznak, ahol az államérdekeket már érheti támadás, de az ügyek még nem tartanak ott, hogy a nyilvánosság elé kerüljenek. A miniszterelnök kitért a Nemzetbiztonsági Bizottság gyakorlatára is, amely szerinte szigorú szabályok mentén kezeli az információkat. Mint mondta:

Semmit sem hozunk nyilvánosságra, ami államérdeket sértene, és ami további titkosszolgálati hírszerzési munkát akadályozna”, és erre csak akkor kerül sor, ha valamilyen nyomás vagy tisztázandó kérdés indokolja.”

Hangsúlyozta, hogy még ilyenkor is „háromszoros szűrőn keresztül” történhet a nyilvánosságra hozatal, és „ez maradjon is így”. Orbán Viktor egyértelműen fogalmazott:

A kémkedés nem vállalható.”

Az ukrán kémhálózat a valódi fenyegetés

Orbán Viktor szerint Ukrajna hosszú ideje szervezetten épít ki kémhálózatokat, és jelentős fekete pénzeket fordít ilyen műveletekre nemcsak Magyarországon, hanem más országokban is. Mint fogalmazott:

Minket nem a Tisza Párt érdekel, hanem az ukrán kémek érdekelnek.”

A miniszterelnök szerint a nemzetbiztonsági szolgálatok folyamatos adatgyűjtést végeznek, és az információk csak akkor kerülnek a kormány elé, amikor már kellő bizonyosság áll rendelkezésre, az érintett szereplőket beazonosították, és megindítható a jogi eljárás. Hangsúlyozta, hogy ezek a folyamatok időigényesek, de elengedhetetlenek a megalapozott döntésekhez. Orbán Viktor a Tisza Világ applikációval kapcsolatban kiszivárgott adatokról is beszélt, amelyek szerinte egyértelműen külföldi kézbe kerültek:

Egyértelmű, hogy az ukránoknál vannak ezek az adatok.”

Hozzátette, hogy az ügy egyik legsúlyosabb eleme, hogy informatikusokat képezhettek ki és építhettek be különböző rendszerekbe. A miniszterelnök kritikát fogalmazott meg a közéleti kommentátorokkal szemben is:

Csodálkozva figyelem azokat a nagy önbizalmú influenszereket, akik nekiállnak elmagyarázni, hogy minek milyen befolyása van a választásokra.”

Szerinte valójában senki nem tudja pontosan, mi határozza meg a választói döntéseket.