A Barátság kőolajvezeték állapotáról és az orosz olajszállításról tartott nemzetbiztonsági egyeztetésen vett részt hétfő reggel Orbán Viktor miniszterelnök.

Műholdfelvétel a brodi (Ukrajna) szivattyúközpontról, ahová a Barátság vezetéken keresztül beérkezik, majd Magyarország felé újraindul az orosz nyersolaj. A 2026. február 21-én készült felvételen jól látható, hogy az ukránok három hét alatt kijavították a sérült tárolókat, vagyis kizárólag politikai okokból nem engedik át az ukránok az orosz olajat Magyarország felé (Kép forrása: Facebook/Orbán Viktor)

A rendelkezésünkre álló műholdfelvételek és operatív információk alapján egyértelmű, hogy a Barátság kőolajvezeték működőképes

– jelentette ki Orbán Viktor a közösségi oldalán megjelent videóban, miután részletes jelentést kapott a Barátság kőolajvezetéket ért támadásról és annak jelenlegi állapotáról.

A miniszerelnök a videóban közölte:

Azt is megállapítottuk, hogy a támadás közvetlenül nem érintette a vezetéket. Ezért a vezeték újraindításának nincs technikai akadálya.

Hozzátette, az ezzel kapcsolatos műholdfelvételeket elérhetővé teszi, amit rövidesen meg is tett a miniszterelnök.

Újra felszólítjuk Zelenszkij elnököt, hogy a Barátság vezetéket indítsa újra, és a viták lezárása érdekében engedje be a magyar és szlovák ellenőröket. Mindaddig fenntartjuk az ellenintézkedéseinket, amíg az ukránok nem indítják újra az olajszállítást”

– hangsúlyozta Orbán Viktor.

A hétvégén kitört közel-keleti háború miatt még fontosabb lenne a magyar és szlovák kormánynak, hogy újra érkezzen az olaj a vezetéken. Szijjártó Péter külügyminiszter korábban azt közölte, hogy az ukránoknak azonnal meg kell indítaniuk a kőolajszállítást a Barátság kőolajvezetéken, mert

a tengeri szállítások az eddigieknél jóval kiszámíthatatlanabbá válnak.

A külügyminiszter szerint a Barátság kőolajvezetéknek semmi baja nincsen, a rendszer-üzemeltető cég közlése alapján fizikailag készen áll a szállításra.

Magyar Péter mindeddig egyszer sem ítélte el az ukrán olajblokádot, ezért egyértelmű, hogy Volodimir Zelenszkij és a Tisza Párt elnöke összejátszik.