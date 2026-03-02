A Barátság kőolajvezeték állapotáról és az orosz olajszállításról tartott nemzetbiztonsági egyeztetésen vett részt hétfő reggel Orbán Viktor miniszterelnök.
A rendelkezésünkre álló műholdfelvételek és operatív információk alapján egyértelmű, hogy a Barátság kőolajvezeték működőképes
– jelentette ki Orbán Viktor a közösségi oldalán megjelent videóban, miután részletes jelentést kapott a Barátság kőolajvezetéket ért támadásról és annak jelenlegi állapotáról.
A miniszerelnök a videóban közölte:
Azt is megállapítottuk, hogy a támadás közvetlenül nem érintette a vezetéket. Ezért a vezeték újraindításának nincs technikai akadálya.
Hozzátette, az ezzel kapcsolatos műholdfelvételeket elérhetővé teszi, amit rövidesen meg is tett a miniszterelnök.
Újra felszólítjuk Zelenszkij elnököt, hogy a Barátság vezetéket indítsa újra, és a viták lezárása érdekében engedje be a magyar és szlovák ellenőröket. Mindaddig fenntartjuk az ellenintézkedéseinket, amíg az ukránok nem indítják újra az olajszállítást”
– hangsúlyozta Orbán Viktor.
A hétvégén kitört közel-keleti háború miatt még fontosabb lenne a magyar és szlovák kormánynak, hogy újra érkezzen az olaj a vezetéken. Szijjártó Péter külügyminiszter korábban azt közölte, hogy az ukránoknak azonnal meg kell indítaniuk a kőolajszállítást a Barátság kőolajvezetéken, mert
a tengeri szállítások az eddigieknél jóval kiszámíthatatlanabbá válnak.
A külügyminiszter szerint a Barátság kőolajvezetéknek semmi baja nincsen, a rendszer-üzemeltető cég közlése alapján fizikailag készen áll a szállításra.
Magyar Péter mindeddig egyszer sem ítélte el az ukrán olajblokádot, ezért egyértelmű, hogy Volodimir Zelenszkij és a Tisza Párt elnöke összejátszik.