Orbán Viktor: Nem maradhat ellátás nélkül egyetlen otthon sem

Orbán Viktor a közösségi oldalán számolt be arról, hogy „forródróton” egyeztetett a belügyminiszterrel a kialakult helyzetről.
A tájékoztatás szerint 415 riasztás érkezett, több mint 3800 háztartás maradt áram nélkül, és Szombathelyen mintegy 8000 lakásban szünetel a távhőszolgáltatás.
A miniszterelnök hangsúlyozta: minden szükséges intézkedést megtettek, és a helyreállítás már folyamatban van.
„Lejövök a színpadról is, ha dönteni kell”
A miniszterelnök egyértelművé tette, hogy a helyzet súlyossága miatt folyamatos kapcsolatban áll a hatóságokkal, és azonnal rendelkezésre áll, ha kormányzati döntés szükséges. Mint fogalmazott:
Ha bármi van, ami miniszterelnöki döntést igényel, azonnal keress!”
Pintér Sándor beszámolója szerint a mentési és helyreállítási munkálatok teljes erővel zajlanak, a szakemberek minden érintett területen dolgoznak a szolgáltatások mielőbbi visszaállításán.