Orbán Viktor: Nem maradhat ellátás nélkül egyetlen otthon sem

Orbán Viktor a közösségi oldalán számolt be arról, hogy „forródróton” egyeztetett a belügyminiszterrel a kialakult helyzetről.

A tájékoztatás szerint 415 riasztás érkezett, több mint 3800 háztartás maradt áram nélkül, és Szombathelyen mintegy 8000 lakásban szünetel a távhőszolgáltatás.

A miniszterelnök hangsúlyozta: minden szükséges intézkedést megtettek, és a helyreállítás már folyamatban van.