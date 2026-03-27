Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 691,6 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -96,6 Ft / Gázolaj piaci ár: 788,9 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -173,9 Ft

Orbán Viktor

Orbán Viktor: Nem maradhat ellátás nélkül egyetlen otthon sem

35 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Rendkívüli időjárás sújtotta Nyugat-Magyarországot, több ezer háztartás maradt áram és távhő nélkül. Orbán Viktor azonnali helyzetjelentést kért Pintér Sándortól, és szükség esetén személyes beavatkozást ígért.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Orbán ViktorVálasztás 2026viharkárhelyreállításPintér Sándor

Orbán Viktor a közösségi oldalán számolt be arról, hogy „forródróton” egyeztetett a belügyminiszterrel a kialakult helyzetről. 

Orbán Viktor
Orbán Viktor azonnali intézkedésre utasította a belügyminisztert a károk miatt

A tájékoztatás szerint 415 riasztás érkezett, több mint 3800 háztartás maradt áram nélkül, és Szombathelyen mintegy 8000 lakásban szünetel a távhőszolgáltatás. 

A miniszterelnök hangsúlyozta: minden szükséges intézkedést megtettek, és a helyreállítás már folyamatban van.

A miniszterelnök egyértelművé tette, hogy a helyzet súlyossága miatt folyamatos kapcsolatban áll a hatóságokkal, és azonnal rendelkezésre áll, ha kormányzati döntés szükséges. Mint fogalmazott: 

Ha bármi van, ami miniszterelnöki döntést igényel, azonnal keress!”

Pintér Sándor beszámolója szerint a mentési és helyreállítási munkálatok teljes erővel zajlanak, a szakemberek minden érintett területen dolgoznak a szolgáltatások mielőbbi visszaállításán.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!