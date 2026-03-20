Orbán Viktor perceken belül az újságírók előtt értékeli az uniós csúcs eseményeit

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 662,2 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -67,2 Ft / Gázolaj piaci ár: 712,5 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -97,5 Ft

Az uniós csúcs lezárultát követően hamarosan a sajtó elé áll Orbán Viktor miniszterelnök, az esemény a Nemzeti Fröccs oldalán is követhető. A csütörtöki tárgyalás során a kormányfő megvétózta az Ukrajnának nyújtandó 90 milliárd eurós hitelt a Kijev olajblokádja miatt.
Orbán Viktor első pillanatai az uniós csúcs után címmel tett közzé videót a Nemzeti Fröccs nevű Facebook-oldal. - Kövessétek miniszterelnök úr hivatalos sajtótájékoztatóját élőben! - olvasható a kommentek között. A sajtótájékoztató 10 órakor kezdődik. 

Orbán Viktor miniszterelnök nyilatkozik az EU-tagországok állam-, illetve kormányfőinek csúcstalálkozójáról távozva Brüsszelben 2026. március 20-án Fotó: Miniszterelnöki Kabinetiroda
Fotó: Miniszterelnöki Kabinetiroda

Orbán Viktor nem engedett a zsarolásnak

Mint megírtuk, csütörtökön Brüsszelben gyűltek össze csütörtökön az Európai Unió állam- és kormányfői. Bár a csúcs témája eredetileg a versenyképesség lett volna, ezt a jelenlegi világpolitikai helyzet felülírta. 

A napirend élén ismét Ukrajna állt, egészen pontosan a háborúban álló országnak nyújtandó 90 milliárd eurós hitel, amelyet Orbán Viktor miniszterelnök Ukrajna olajblokádja miatt megvétózott. 

Az uniós vezetők ennek a vétónak a feloldására akarták rávenni a magyar kormányfőt, azonban nem jártak sikerrel. A hírek szerint a teremben komoly feszültség alakult ki, de a magyar miniszterelnök nem engedett a nyomásgyakorlásnak.

 

