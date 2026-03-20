Orbán Viktor perceken belül az újságírók előtt értékeli az uniós csúcs eseményeit

Orbán Viktor miniszterelnök nyilatkozik az EU-tagországok állam-, illetve kormányfőinek csúcstalálkozójáról távozva Brüsszelben 2026. március 20-án

Fotó: Miniszterelnöki Kabinetiroda

Orbán Viktor nem engedett a zsarolásnak

Mint megírtuk, csütörtökön Brüsszelben gyűltek össze csütörtökön az Európai Unió állam- és kormányfői. Bár a csúcs témája eredetileg a versenyképesség lett volna, ezt a jelenlegi világpolitikai helyzet felülírta.

A napirend élén ismét Ukrajna állt, egészen pontosan a háborúban álló országnak nyújtandó 90 milliárd eurós hitel, amelyet Orbán Viktor miniszterelnök Ukrajna olajblokádja miatt megvétózott.

Az uniós vezetők ennek a vétónak a feloldására akarták rávenni a magyar kormányfőt, azonban nem jártak sikerrel. A hírek szerint a teremben komoly feszültség alakult ki, de a magyar miniszterelnök nem engedett a nyomásgyakorlásnak.