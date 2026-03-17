Így fogadta Orbán Viktor a legfiatalabb rajongóját – videó

A miniszterelnök Kaposváron tartotta országjárásának első állomását, ahol látványos tömeg gyűlt össze, hogy meghallgassa beszédét. A rendezvény során azonban nemcsak a politikai mondanivaló kapott hangsúlyt: egy kislány lelkesen integetett és a nevét kiáltozta, mire Orbán Viktor mosolyogva visszaintegetett:
Itt vagyok, szívem!”
Egy pillanat, ami mindent elmond
A beszéd után a miniszterelnök megölelte a kislányt, aki örömmel kapaszkodott belé. A jelenet gyorsan bejárta a közösségi médiát, sokak szerint jól mutatva, milyen közvetlen kapcsolat alakulhat ki a politikus és az emberek között egy-egy ilyen eseményen. Orbán Viktor közösségi oldalán is megosztotta a pillanatot, azzal a rövid, de sokatmondó üzenettel:
Itt vagyok, veletek, értetek!”
A kaposvári állomás így nemcsak a kampány nyitányaként, hanem egy emberközeli jelenet miatt is emlékezetessé vált.