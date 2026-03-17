Elsöprő sikert aratott Orbán Viktor Kaposváron - óriási tömeg hallgatta a miniszterelnök beszédét

A miniszterelnök országjárásának első állomásán, Kaposváron egy mini Békemenetet követően tartott beszédet. Orbán Viktort hatalmas tömeg várta itt is. Beszédében a gazdasági eredményekről, a nemzetközi nyomásról és a következő évek legfontosabb feladatairól beszélt, hangsúlyozva, hogy Magyarország egy veszélyekkel teli korszakba lépett. A kaposvári rendezvény után több kormánypárti politikus is megszólalt a közösségi médiában, akik a békepolitika, a szuverenitás és az ország eddigi eredményeinek megvédésének fontosságát emelték ki.

Orbán Viktort hatalmas tömeg hallgatta Kaposváron (Forrás: Miniszterelnöki Kabinetiroda)

Munkaalapú gazdaság és fejlesztések

Orbán Viktor kiemelte, hogy az elmúlt tizenhat évben Kaposváron 52 jelentős beruházás valósult meg, összesen több mint 200 milliárd forint értékben.

Egy új beruházás 400 új munkahelyet teremthet a városban, emellett Kaposvár lehet az első magyar település, ahol teljesen elektronikus alapú közösségi közlekedési rendszer működik majd. A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy a kormány gazdaságpolitikájának középpontjában a munka áll, és a következő cél az ötmillió foglalkoztatott elérése. Mint fogalmazott, az emberek értékét az elvégzett munka minősége határozza meg, nem pedig a származás vagy a végzettség.