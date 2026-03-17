Elsöprő sikert aratott Orbán Viktor Kaposváron - óriási tömeg hallgatta a miniszterelnök beszédét

A miniszterelnök országjárásának első állomásán, Kaposváron egy mini Békemenetet követően tartott beszédet. Orbán Viktort hatalmas tömeg várta itt is. Beszédében a gazdasági eredményekről, a nemzetközi nyomásról és a következő évek legfontosabb feladatairól beszélt, hangsúlyozva, hogy Magyarország egy veszélyekkel teli korszakba lépett. A kaposvári rendezvény után több kormánypárti politikus is megszólalt a közösségi médiában, akik a békepolitika, a szuverenitás és az ország eddigi eredményeinek megvédésének fontosságát emelték ki.
Munkaalapú gazdaság és fejlesztések
Orbán Viktor kiemelte, hogy az elmúlt tizenhat évben Kaposváron 52 jelentős beruházás valósult meg, összesen több mint 200 milliárd forint értékben.
Egy új beruházás 400 új munkahelyet teremthet a városban, emellett Kaposvár lehet az első magyar település, ahol teljesen elektronikus alapú közösségi közlekedési rendszer működik majd. A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy a kormány gazdaságpolitikájának középpontjában a munka áll, és a következő cél az ötmillió foglalkoztatott elérése. Mint fogalmazott, az emberek értékét az elvégzett munka minősége határozza meg, nem pedig a származás vagy a végzettség.
Külső nyomás, migráció és a magyar érdekek védelme
A kormányfő szerint Magyarország jelentős nemzetközi nyomás alatt áll, többek között Brüsszelből és Ukrajnából: azt várják el, hogy Magyarország mondjon le az olcsó energiáról, támogassa a háborús erőfeszítéseket, valamint engedjen az Európai Unió migrációs politikájának.
Orbán Viktor hangsúlyozta: a kormány nem fogja végrehajtani az európai migrációs paktumot, amely több száz migráns befogadására és menekülttáborok létrehozására kötelezné Magyarországot.
A miniszterelnök szerint a következő évek egyik legfontosabb célja az lesz, hogy Magyarország kimaradjon a háborúból, miközben megvédi gazdasági eredményeit és a magyar családok érdekeit a külső nyomással szemben.
Politikusi reakciók: a béke és a szuverenitás védelmét emelték ki
A kormánypárti politikusok közül többen is reagáltak Orbán Viktor kaposvári beszédére a közösségi médiában.
Kocsis Máté arra hívta fel a figyelmet, hogy az ellenzék által ígért uniós források „hazahozatala” valójában azt jelentené, hogy Magyarországnak végre kellene hajtania Brüsszel politikai elvárásait.
A Fidesz frakcióvezetője szerint ez magában foglalná az európai migrációs paktum végrehajtását is, amit egy Tisza-kormány teljesítene.
Orbán Balázs el is kísérte a miniszterelnököt az országjárás első állomására. Bejegyzésében úgy fogalmazott:
Magyarországnak ma olyan kormánya van, amely teljes szívvel áll a magyarok mellett, és képes megvédeni Magyarországot. Soha nem fogjuk megengedni, hogy elvegyék a magyaroktól azt, ami nekik jár!”
A politikus meg is osztott egy árulkodó képet is, melyen tisztán látszott: Magyar Péter szánalmasan kevés embert érdekelt Orosházán ugyanabban az időpontban.
Szentkirályi Alexandra is a béke és a biztonság fontosságát hangsúlyozta. Bejegyzésében azt írta:
Velünk az ország! Kaposvár is a béke mellett áll és nem kérnek Zelenszkij, a Tisza és Brüsszel zsarolásából.”
Posztjához egy videórészletet is mellékelt, amelyen egy kislány integet a miniszterelnöknek. A politikus szerint a tét az, hogy a következő generációk békés és biztonságos Magyarországon nőhessenek fel.
Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter úgy fogalmazott:
A szív diadala: Kaposvár ma megmutatta, mi vagyunk a csendes többség, mi vagyunk a biztos választás.”
Szerinte a rendezvény egyértelműen jelezte, hogy a kormánypártok mögött továbbra is erős társadalmi támogatás áll.