Putyin megragadta a telefont – erre a hívásra kevesen számítottak

Hát itt bujkál! Térképen Zelenszkij bunkerei

Orbán Viktor

Orbán Viktor: Minden kárpátaljai magyar hadifoglyot felkutatunk

A kormány továbbra is aktívan kutatja azoknak a magyar származású katonáknak a hollétét, akik jelenleg is orosz hadifogságban vannak – erősítette meg Orbán Viktor a HírTV-nek kedd este Balatonfüreden.
Orbán Viktor kedd este nyilatkozott a Hír TV-nek a Balatonfüreden tartott fórumát követően. A miniszterelnök a közelmúltban orosz hadifogságból kiszabadított két kárpátaljai magyar katona ügye kapcsán hangsúlyozta: történetük megrázó és szomorú, a kabinet célja pedig „minden érintett felkutatása és lehetőség szerinti hazasegítése".

Orbán Viktor
Orbán Viktor megerősítette, hogy továbbra is zajlik a kárpátaljai magyar hadifoglyok felkutatása (Forrás: Miniszterelnöki Kabinetiroda)

 

Megszólalt a kiszabadított hadifogoly: megrázó dolgokat mondott

Bár a fogságban lévők pontos száma egyelőre nem ismert, a kormányzati keresőmunka folyamatos – tette hozzá a miniszterelnök.

