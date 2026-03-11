Orbán Viktor: Minden kárpátaljai magyar hadifoglyot felkutatunk

A kormány továbbra is aktívan kutatja azoknak a magyar származású katonáknak a hollétét, akik jelenleg is orosz hadifogságban vannak – erősítette meg Orbán Viktor a HírTV-nek kedd este Balatonfüreden.

Vágólapra másolva!

Orbán Viktor kedd este nyilatkozott a Hír TV-nek a Balatonfüreden tartott fórumát követően. A miniszterelnök a közelmúltban orosz hadifogságból kiszabadított két kárpátaljai magyar katona ügye kapcsán hangsúlyozta: történetük megrázó és szomorú, a kabinet célja pedig „minden érintett felkutatása és lehetőség szerinti hazasegítése". Orbán Viktor megerősítette, hogy továbbra is zajlik a kárpátaljai magyar hadifoglyok felkutatása (Forrás: Miniszterelnöki Kabinetiroda)

Bár a fogságban lévők pontos száma egyelőre nem ismert, a kormányzati keresőmunka folyamatos – tette hozzá a miniszterelnök.

A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!