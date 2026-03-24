Orbán Viktor

Zúgó tömeg, kemény üzenetek: Orbán Viktor Kecskeméten vázolta fel a választás tétjét

32 perce
Olvasási idő: 7 perc
Hatalmas érdeklődés övezte a miniszterelnök kecskeméti országjárását, ahol a választás sorsdöntő tétjéről beszélt. Orbán Viktor kemény üzenetet küldött a titkosszolgálati botrányba keveredett Tisza Pártnak is.
Egy mini Békemenetet követően kezdődött el a rendezvény Kecskemét főterén, ahol Cseh Tamás és Salacz László képviselőjelöltek, valamint Lázár János beszéde után lépett színpadra a miniszterelnök. Orbán Viktort hatalmas tömeg fogadta, a „Hajrá Fidesz!” és a „Viktor, Viktor!” skandálások közepette szinte megszólalni is alig tudott. A kormányfő megköszönte a jelenlévőknek a részvételt, majd a provokátoroknak is üzent: szerinte „ahhoz korábban kell felkelni”, hogy egy ilyen eseményt megzavarjanak.

Orbán Viktor
Fiatalok és idősek egyaránt összegyűltek, hogy meghallgassák Orbán Viktort (Forrás: Miniszterelnöki Kabinetiroda)

Válaszút előtt

Beszédében hangsúlyozta: Magyarország válaszút elé érkezett. Úgy fogalmazott, Európa háborúra készül, miközben Ukrajna uniós csatlakozását erőltetik, és egyre nagyobb nyomás nehezedik hazánkra az orosz energia leváltása, valamint a fegyver- és pénzügyi támogatás kérdésében. Így vázolta a helyzetet:

Önök fogják eldönteni, hogy nemzeti kormányunk lesz vagy Brüsszel által támogatott ukránbarát kormányunk. Önöknek kell választani: én vagy Zelenszkij”

Orbán Viktor kiemelte, hogy négy kemény háborús év van mögöttünk, de a magyaroknak tett ígéretét megtartotta: kívül tartotta Magyarországot a háborúból. A Panyi Szabolcs és a Tisza Párt körül kialakult botrányra keményen reagált: 

Elfogadhatatlan, hogy a titkosszolgálatok kormánnyal szembeni akciói a Tisza Párt érdekében és a Tisza Párton keresztül történnek!

– szögezte le, hozzátéve, hogy Magyarországot nem lehet sem megzsarolni, sem megszégyeníteni. Hangsúlyozta: 

Történelmi felelősség előtt állunk, ezért történelmi győzelmet kell aratnunk”.

Agresszív tiszás provokátorok jelentek meg Kecskeméten

Üzenet a választóknak

A kormányfő a választás tétjét a jövő generációk szempontjából is megfogalmazta:

 Önöknek arról kell dönteniük, hogy gyermekeik független és szabad emberként élhetnek, vagy adósrabszolgaként.”

 Külön üzent a Tisza Párt szavazóinak is: 

Térjenek észre! Ez nem az az idő, amikor kísérletezünk!”

Provokáció és válasz a főtéren

A rendezvényen agresszív és sok esetben ittas tiszás provokátorok is megjelentek, akik Lázár János beszéde alatt ordibálással, füttyögéssel és bekiabálásokkal próbálták megzavarni az eseményt

A miniszter szerint a választás tétje az, hogy a választók a „gyűlölködő, káoszt akaró” szereplőket, vagy a stabilitást ígérő kormányt támogatják. Hangsúlyozta: a provokátorok megjelenése annak a jele, hogy politikai ellenfeleik „kétségbe vannak esve”. 

Amikor árad a Tisza és hozza a szemetet Ukrajnából, amilyen gyorsan árad, olyan gyorsan apad is el. Már apad a Tisza, és még jobban apadni fog, nyárra ki is fog apadni a Tisza”

 – szúrt oda Lázár János.

Orbán Viktor
Orbán Viktor frappánsan és elegánsan kezelte a hőbörgő tiszás kisebbséget (Forrás: Miniszterelnöki Kabinetiroda)

Orbán Viktor a provokációra váratlan lépéssel reagált: arra kérte a tömeget, hogy csendesedjen el, így érzékelhetővé vált a különbség a békés résztvevők és a provokátorok között. Míg a jelenlévők többsége csendben figyelt, a rendbontók tovább folytatták a kiabálást.

A kormányfő ezt követően úgy fogalmazott: amikor ellenfelei megszólalnak, az „acsarkodásról és ócsárlásról” szól, míg ők egymáshoz, az országról és a jövőről beszélnek. Újból elmondta: 

Gyűlöletre, dühre nem lehet sem jövőt, sem hazát építeni.”

A helyszínen a HírTV egyik riportere is feszült helyzetbe került, amikor a provokátorok körbevették, és megpróbálták megakadályozni munkájában. A tudósító azonban folytatta a bejelentkezést, és nem hagyta, hogy megzavarják.

