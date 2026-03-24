Zúgó tömeg, kemény üzenetek: Orbán Viktor Kecskeméten vázolta fel a választás tétjét

Egy mini Békemenetet követően kezdődött el a rendezvény Kecskemét főterén, ahol Cseh Tamás és Salacz László képviselőjelöltek, valamint Lázár János beszéde után lépett színpadra a miniszterelnök. Orbán Viktort hatalmas tömeg fogadta, a „Hajrá Fidesz!” és a „Viktor, Viktor!” skandálások közepette szinte megszólalni is alig tudott. A kormányfő megköszönte a jelenlévőknek a részvételt, majd a provokátoroknak is üzent: szerinte „ahhoz korábban kell felkelni”, hogy egy ilyen eseményt megzavarjanak.

Fiatalok és idősek egyaránt összegyűltek, hogy meghallgassák Orbán Viktort (Forrás: Miniszterelnöki Kabinetiroda)

Válaszút előtt

Beszédében hangsúlyozta: Magyarország válaszút elé érkezett. Úgy fogalmazott, Európa háborúra készül, miközben Ukrajna uniós csatlakozását erőltetik, és egyre nagyobb nyomás nehezedik hazánkra az orosz energia leváltása, valamint a fegyver- és pénzügyi támogatás kérdésében. Így vázolta a helyzetet:

Önök fogják eldönteni, hogy nemzeti kormányunk lesz vagy Brüsszel által támogatott ukránbarát kormányunk. Önöknek kell választani: én vagy Zelenszkij”

Orbán Viktor kiemelte, hogy négy kemény háborús év van mögöttünk, de a magyaroknak tett ígéretét megtartotta: kívül tartotta Magyarországot a háborúból. A Panyi Szabolcs és a Tisza Párt körül kialakult botrányra keményen reagált:

Elfogadhatatlan, hogy a titkosszolgálatok kormánnyal szembeni akciói a Tisza Párt érdekében és a Tisza Párton keresztül történnek!”

– szögezte le, hozzátéve, hogy Magyarországot nem lehet sem megzsarolni, sem megszégyeníteni. Hangsúlyozta: