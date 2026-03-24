Zúgó tömeg, kemény üzenetek: Orbán Viktor Kecskeméten vázolta fel a választás tétjét

Egy mini Békemenetet követően kezdődött el a rendezvény Kecskemét főterén, ahol Cseh Tamás és Salacz László képviselőjelöltek, valamint Lázár János beszéde után lépett színpadra a miniszterelnök. Orbán Viktort hatalmas tömeg fogadta, a „Hajrá Fidesz!” és a „Viktor, Viktor!” skandálások közepette szinte megszólalni is alig tudott. A kormányfő megköszönte a jelenlévőknek a részvételt, majd a provokátoroknak is üzent: szerinte „ahhoz korábban kell felkelni”, hogy egy ilyen eseményt megzavarjanak.
Válaszút előtt
Beszédében hangsúlyozta: Magyarország válaszút elé érkezett. Úgy fogalmazott, Európa háborúra készül, miközben Ukrajna uniós csatlakozását erőltetik, és egyre nagyobb nyomás nehezedik hazánkra az orosz energia leváltása, valamint a fegyver- és pénzügyi támogatás kérdésében. Így vázolta a helyzetet:
Önök fogják eldönteni, hogy nemzeti kormányunk lesz vagy Brüsszel által támogatott ukránbarát kormányunk. Önöknek kell választani: én vagy Zelenszkij”
Orbán Viktor kiemelte, hogy négy kemény háborús év van mögöttünk, de a magyaroknak tett ígéretét megtartotta: kívül tartotta Magyarországot a háborúból. A Panyi Szabolcs és a Tisza Párt körül kialakult botrányra keményen reagált:
Elfogadhatatlan, hogy a titkosszolgálatok kormánnyal szembeni akciói a Tisza Párt érdekében és a Tisza Párton keresztül történnek!”
– szögezte le, hozzátéve, hogy Magyarországot nem lehet sem megzsarolni, sem megszégyeníteni. Hangsúlyozta:
Történelmi felelősség előtt állunk, ezért történelmi győzelmet kell aratnunk”.
Üzenet a választóknak
A kormányfő a választás tétjét a jövő generációk szempontjából is megfogalmazta:
Önöknek arról kell dönteniük, hogy gyermekeik független és szabad emberként élhetnek, vagy adósrabszolgaként.”
Külön üzent a Tisza Párt szavazóinak is:
Térjenek észre! Ez nem az az idő, amikor kísérletezünk!”
Provokáció és válasz a főtéren
A rendezvényen agresszív és sok esetben ittas tiszás provokátorok is megjelentek, akik Lázár János beszéde alatt ordibálással, füttyögéssel és bekiabálásokkal próbálták megzavarni az eseményt.
A miniszter szerint a választás tétje az, hogy a választók a „gyűlölködő, káoszt akaró” szereplőket, vagy a stabilitást ígérő kormányt támogatják. Hangsúlyozta: a provokátorok megjelenése annak a jele, hogy politikai ellenfeleik „kétségbe vannak esve”.
Amikor árad a Tisza és hozza a szemetet Ukrajnából, amilyen gyorsan árad, olyan gyorsan apad is el. Már apad a Tisza, és még jobban apadni fog, nyárra ki is fog apadni a Tisza”
– szúrt oda Lázár János.
Orbán Viktor a provokációra váratlan lépéssel reagált: arra kérte a tömeget, hogy csendesedjen el, így érzékelhetővé vált a különbség a békés résztvevők és a provokátorok között. Míg a jelenlévők többsége csendben figyelt, a rendbontók tovább folytatták a kiabálást.
A kormányfő ezt követően úgy fogalmazott: amikor ellenfelei megszólalnak, az „acsarkodásról és ócsárlásról” szól, míg ők egymáshoz, az országról és a jövőről beszélnek. Újból elmondta:
Gyűlöletre, dühre nem lehet sem jövőt, sem hazát építeni.”
A helyszínen a HírTV egyik riportere is feszült helyzetbe került, amikor a provokátorok körbevették, és megpróbálták megakadályozni munkájában. A tudósító azonban folytatta a bejelentkezést, és nem hagyta, hogy megzavarják.