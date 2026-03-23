Orbán Viktor: Köszönöm, Kecskemét! Ma is nagyok voltatok!

Orbán Viktor országjárásának kecskeméti állomásán nagy tömeg várta, miután a helyi Békemenet a helyszínre vonult. A tömeg szélén ugyan itt is skandált néhány Tisza Párt szimpatizáns provokátor, de a hatalmas békepárti tömeg elnyomta a hangjukat a Fideszt és a miniszterelnököt támogató megnyilvánulásaival.

Orbán Viktor egy képpel köszönte meg a Kecskeméten összegyűlt békepárti tömeg támogatását (forrás: Facebook/Orbán Viktor)

Orbán Viktor rövid üzenetben köszönte meg a kecskeméti tömeg kiállását

Köszönöm, Kecskemét! Ma is nagyok voltatok!"

A Tisza Párt által a helyszínre szerezett provokátorok agresszíven léptek fel, üvöltözéssel és lökdösődéssel akadályozták a Hírtv stábjának munkáját.