Kecskeméten folytatódik az országjárás – kövesse élőben Orbán Viktor fórumát!

Hétfőn este a hírös városba érkezik Orbán Viktor, ahol a főtéren tart beszédet, az eseményt pedig élőben is követhetik az érdeklődők. A miniszterelnök közösségi oldalán így hívta a helyieket:
Újabb hét indul, újabb országjárás. Ma este találkozzunk Kecskeméten 19:00 órakor a Főtéren! Gyertek, legyünk ott minél többen!”
Mini Békemenet és telt főtér várható Kecskeméten
A kecskeméti program a korábbi állomásokhoz hasonlóan nemcsak egy fórum, hanem erődemonstráció is: a békepárti helyiek a Vasútkertből indulva, közösen vonulnak a főtérre, ahol Orbán Viktor beszédet mond. Az eddigi helyszíneken – Kaposváron, Egerben, Miskolcon vagy Hódmezővásárhelyen – rendre hatalmas tömeg gyűlt össze, és most is hasonló részvételre számítanak.
Bács-Kiskun vármegye a Fidesz-KDNP egyik legerősebb bázisa, ahol az előző választáson mind a hat egyéni körzetet megnyerte a kormánypárt, így nem meglepő, hogy a szervezők zsúfolásig telt főtérre készülnek.
Az országjárás pedig nem áll meg: a következő napokban Nagykanizsa, Esztergom, Törökszentmiklós, Veszprém, Győr, Pécel és Békéscsaba is szerepel a miniszterelnök programjában.
Cikkünk frissül, kövesse élőben!