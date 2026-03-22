Orbán Viktor kijelölte az utat: Kockázat helyett a biztos választás mellett szavazzunk április 12-én!

Orbán Viktor beszédében kifejtette, az orosz–ukrán háború egyre közelebb jön Magyarországhoz, mert Brüsszel és Kijev folytatni akarja azt. Ez az idei választás tétje. Nem az a kérdés, hogy ki akar háborút, hanem az, hogy kinek van elég ereje, hogy nemet mondjon és kimaradjon a háborúból – mondta.
Itt a tapasztalat, a rutin, a mögöttünk hagyott évek mind súlyos érvek”
– fogalmazott a kormányfő.
Orbán Viktor: A változtatás most kockázat, tiszta fejre és biztos kézre van szükség
„Ahhoz, hogy meg tudjuk őrizni a biztonságunkat, és a hazánkat kívül tudjuk tartani ezen a pénzügyi gazdasági tragédián,
tiszta fejre, hideg vérre és biztos kézre van szükség, és Magyarországon ez csak a Fidesz-KDNP-nél található meg”
– fejtette ki Orbán Viktor. Minden más kockázat, a változtatás a lehető legnagyobb kockázat, ami tönkre teheti nemcsak az önök, hanem a gyerekeink és az unokáink életét is – figyelmeztetett.
A kormányfő a tömeghez szólva azt mondta: ne lepődjön meg senki, ha vasárnap azt olvassák majd az újságokban, hogy csak maréknyi ember jött össze Miskolcon, de akkor se lepődjenek meg, ha azt látják a felmérésekben, hogy „az ellenfél már 100 százalék fölött van”.
Egész Magyarországon megpróbálják ugyanis elhitetni azt, hogy 16 esztendő után nem polgári, nem nemzeti és nem keresztény kormányra van szükség
– jegyezte meg. Hozzátette: mi természetesen ezt nem hisszük el.
Szembe kell nézni az olajblokáddal
A miniszterelnök arra is kitért, hogy szembe kell nézni az olajblokáddal. Megjegyezte, az 1000 forintos literenkénti üzemanyagárat sikerült kivédeni a védett áraknak köszönhetően, és a készletek kifogyását is sikerült megakadályozni. Mindeközben van olyan európai ország, ahol már ezer forintnak megfelelő összegbe kerül az üzemanyag.
Negyedik veszélyforrásnak a migrációt nevezte, megjegyezve, hogy Iránban máris van négymillió afgán menekült. „Egyik sem könnyű kihívás” – fogalmazott.
Unokáink is fizetni fogják az ukrán hitel terheit
Orbán Viktor hozzátette: ha pénzt akarnak adni Ukrajnának, ahhoz hitelt kell felvenni.
Eddig az európai Unió odaadott 200 milliárd eurót, most felvesznek egy 90 milliárdos hitelt – amiből sikerült Magyarországot kívül tartani –, miközben napirenden van egy 800 milliárd dolláros Ukrajnát támogató, illetve egy 700 milliárd dolláros fegyverkezési csomag. Ezekre hitelt fognak felvenni, és odaadják az ukránoknak – jelentette ki.
Még az unokák is fizetni fogják annak a hitelnek a terheit, amit most vesznek fel az európai vezetők”
– hangsúlyozta a miniszterelnök, megerősítve, hogy az április 12-i választás tétje, hogy Magyarország elkerülje ezt a gazdasági tragédiát.