95-ös benzin piaci ár: 670,7 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -75,7 Ft / Gázolaj piaci ár: 728,8 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -113,8 Ft

Orbán Viktor kijelölte az utat: Kockázat helyett a biztos választás mellett szavazzunk április 12-én!

Négy nagy veszéllyel kell szembenéznie Magyarországnak már a következő hónapokban, ezért ne a kockázat, hanem a biztos választás mellett szavazzunk április 12-én. A Fidesz–KDNP az egyetlen erő, amely képes megvédeni a magyarok pénzét és az ország biztonságát – hívta fel a figyelmet Orbán Viktor miniszterelnök szombaton Miskolcon, országjárása ötödik állomásán.
Orbán Viktor beszédében kifejtette, az orosz–ukrán háború egyre közelebb jön Magyarországhoz, mert Brüsszel és Kijev folytatni akarja azt. Ez az idei választás tétje. Nem az a kérdés, hogy ki akar háborút, hanem az, hogy kinek van elég ereje, hogy nemet mondjon és kimaradjon a háborúból – mondta. 

Itt a tapasztalat, a rutin, a mögöttünk hagyott évek mind súlyos érvek” 

– fogalmazott a kormányfő.

Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke (j) országjárásának miskolci állomásán, a Szent István téren 2026. március 21-én. Mellette Lázár János építési és közlekedési miniszter. MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos
Orbán Viktor miniszterelnök (j) és Lázár János építési és közlekedési miniszter (b) a Fidesz országjárásának ötödik állomásán, a miskolci Szent István téren 2026. március 21-én (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Komm. Főosztály/Kaiser Ákos)

Orbán Viktor: A változtatás most kockázat, tiszta fejre és biztos kézre van szükség

„Ahhoz, hogy meg tudjuk őrizni a biztonságunkat, és a hazánkat kívül tudjuk tartani ezen a pénzügyi gazdasági tragédián, 

tiszta fejre, hideg vérre és biztos kézre van szükség, és Magyarországon ez csak a Fidesz-KDNP-nél található meg” 

– fejtette ki Orbán Viktor. Minden más kockázat, a változtatás a lehető legnagyobb kockázat, ami tönkre teheti nemcsak az önök, hanem a gyerekeink és az unokáink életét is – figyelmeztetett.

Orbán Viktor: Ne a kockázat, hanem a biztos választás mellett szavazzunk április 12-én! 

A kormányfő a tömeghez szólva azt mondta: ne lepődjön meg senki, ha vasárnap azt olvassák majd az újságokban, hogy csak maréknyi ember jött össze Miskolcon, de akkor se lepődjenek meg, ha azt látják a felmérésekben, hogy „az ellenfél már 100 százalék fölött van”. 

Egész Magyarországon megpróbálják ugyanis elhitetni azt, hogy 16 esztendő után nem polgári, nem nemzeti és nem keresztény kormányra van szükség 

– jegyezte meg. Hozzátette: mi természetesen ezt nem hisszük el.

Szembe kell nézni az olajblokáddal

A miniszterelnök arra is kitért, hogy szembe kell nézni az olajblokáddal. Megjegyezte, az 1000 forintos literenkénti üzemanyagárat sikerült kivédeni a védett áraknak köszönhetően, és a készletek kifogyását is sikerült megakadályozni. Mindeközben van olyan európai ország, ahol már ezer forintnak megfelelő összegbe kerül az üzemanyag.

Negyedik veszélyforrásnak a migrációt nevezte, megjegyezve, hogy Iránban máris van négymillió afgán menekült. „Egyik sem könnyű kihívás” – fogalmazott.

Miskolc, 2026. március 21. A miskolci Békemenet résztvevői vonulnak a Szent István térre, ahol országjárásán beszédet mond Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke 2026. március 21-én. Elöl Répássy Róbert, az Igazságügyi Minisztérium parlamenti államtitkára (b3), Hollósy András, Miskolc alpolgármestere, a térség Fidesz-KDNP-s országgyűlési képviselőjelöltje (b4) és Csöbör Katalin, a térség fideszes országgyűlési képviselője, képviselőjelölt (j5). MTI/Hegedüs Róbert
Répássy Róbert, az Igazságügyi Minisztérium parlamenti államtitkára (b3), Hollósy András, Miskolc alpolgármestere (b4) és Csöbör Katalin, a térség országgyűlési képviselője a miskolci Békemeneten, 2026. március 21-én (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)

Unokáink is fizetni fogják az ukrán hitel terheit

Orbán Viktor hozzátette: ha pénzt akarnak adni Ukrajnának, ahhoz hitelt kell felvenni. 

Eddig az európai Unió odaadott 200 milliárd eurót, most felvesznek egy 90 milliárdos hitelt – amiből sikerült Magyarországot kívül tartani –, miközben napirenden van egy 800 milliárd dolláros Ukrajnát támogató, illetve egy 700 milliárd dolláros fegyverkezési csomag. Ezekre hitelt fognak felvenni, és odaadják az ukránoknak – jelentette ki.

Orbán Viktor, OrbánViktor, országjárás, kampány, Fidesz, Miskolc, OrbánViktorMiskolc, országjárás2026, 2026.03.21
A miskolci Békemenet résztvevői vonulnak a Szent István térre, ahol országjárásán beszédet mond Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke 2026. március 21-én

Még az unokák is fizetni fogják annak a hitelnek a terheit, amit most vesznek fel az európai vezetők” 

– hangsúlyozta a miniszterelnök, megerősítve, hogy az április 12-i választás tétje, hogy Magyarország elkerülje ezt a gazdasági tragédiát.

 

