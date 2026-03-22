Orbán Viktor kijelölte az utat: Kockázat helyett a biztos választás mellett szavazzunk április 12-én!

Orbán Viktor beszédében kifejtette, az orosz–ukrán háború egyre közelebb jön Magyarországhoz, mert Brüsszel és Kijev folytatni akarja azt. Ez az idei választás tétje. Nem az a kérdés, hogy ki akar háborút, hanem az, hogy kinek van elég ereje, hogy nemet mondjon és kimaradjon a háborúból – mondta.

Itt a tapasztalat, a rutin, a mögöttünk hagyott évek mind súlyos érvek”

– fogalmazott a kormányfő.

Orbán Viktor miniszterelnök (j) és Lázár János építési és közlekedési miniszter (b) a Fidesz országjárásának ötödik állomásán, a miskolci Szent István téren 2026. március 21-én (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Komm. Főosztály/Kaiser Ákos)

Orbán Viktor: A változtatás most kockázat, tiszta fejre és biztos kézre van szükség

„Ahhoz, hogy meg tudjuk őrizni a biztonságunkat, és a hazánkat kívül tudjuk tartani ezen a pénzügyi gazdasági tragédián,

tiszta fejre, hideg vérre és biztos kézre van szükség, és Magyarországon ez csak a Fidesz-KDNP-nél található meg”

– fejtette ki Orbán Viktor. Minden más kockázat, a változtatás a lehető legnagyobb kockázat, ami tönkre teheti nemcsak az önök, hanem a gyerekeink és az unokáink életét is – figyelmeztetett.