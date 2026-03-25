Orbán Viktor a biztos választás, mert nem akarunk még egy világháborús emlékművet

A Fidesz frakcióvezetője szerint a történelem intő jel: a háborúk áldozatai sosem tudták előre, mi vár rájuk. Kocsis Máté úgy látja, a mostani választás arról dönt, hogy Magyarország megőrzi-e a békét Orbán Viktor vezetésével, vagy külső nyomásra kockázatos útra lép.
Erős, érzelmi töltetű üzenettel szólította meg a választókat Kocsis Máté, aki közösségi oldalán a történelem tragikus tapasztalataira hivatkozva figyelmeztetett a jelenlegi politikai helyzet súlyára. A frakcióvezető szerint a háborúk áldozatai sosem tudták, hogy egyszer nevük emlékműveken szerepel majd, ezért ma különösen fontos felelősen dönteni és Orbán Viktorra szavazni.

Orbán Viktor
Kocsis Máté szerint Orbán Viktornak olyan képviselőkre van szüksége, akik nem befolyásolhatók (Forrás: Faceook/Orbán Viktor)


„Akik háborúba vinnék az országot, már döntöttek”

Kocsis Máté úgy fogalmazott: 

Minden magyar településen áll egy, de van ahol két világháborús emlékmű. Nem akarunk állítani egy harmadikat.” 

Ukrajna szokjon le a halállisták készítéséről, mert mifelénk ez nem szokás!

Szerinte a történelem tanulsága egyértelmű: a békét nem szabad kockára tenni, és nem lehet felelőtlen politikai kísérletek tárgyává tenni az ország jövőjét. Ugyanakkor vannak olyan erők, amelyek már eldöntötték, hogy Magyarországot háborús irányba tolnák, és ehhez egy „bábkormányra” lenne szükségük, amely nem tud vagy nem mer nemet mondani. Külön kiemelte Ukrajna gyorsított uniós csatlakozásának kérdését, amely komoly kockázatokat hordoz. 

Nincs mód kockáztatni, nincs mód kísérletezni, nincs mód kábítószer-bulikba járó párternökökkel kockára tenni a magyar biztonságot” 

– vélekedett, hozzátéve, hogy stabil vezetésre és olyan képviselőkre van szükség, akik „nem megvehetők, nem megzsarolhatók, nem megfenyegethetők”. Kocsis Máté a bejegyzésében egyértelmű támogatásáról biztosította Orbán Viktort és Rétvári Bencét.

