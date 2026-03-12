Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Zelenszkij megőrült – mutatjuk a bizonyítékokat!

Fontos

Itt az oroszok pusztító bosszúja - új szintre lépett a háború

Orbán Viktor

Orbán Viktor: Komolyan vesszük a fenyegetést, de nem fogunk megijedni!

43 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A miniszterelnök arról beszélt, hogy semmilyen zsarolásnak nem fog engedni. Orbán Viktor kiemelte: fontos, hogy az ukránok is lássák, hogy hatástalanok a fenyegetéseik.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Orbán ViktorfenyegetésVálasztás 2026zsarolásVolodimir Zelenszkij

Orbán Viktor hozzátette azt is, hogy a fenyegetéseket bár komolyan kell venni, nekik engedni vagy megijedni tőlük nem szabad. Kijelentette, hogy Magyarország elég erős ahhoz, hogy megvédje magát.

Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma, KMKF, Orbán Viktor, OrbánViktor, 2026.03.12.
Orbán Viktor (Fotó: Miniszterelnöki Kabinetiroda)

Orbán Viktor: Nem hagyjuk magunkat!

Mi nem keressük a bajt, nem vagyunk békétlen emberek. Mi békében szeretünk élni, de maflák sem vagyunk. Azt nem fogjuk megengedni, hogy lúzernek nézzenek minket, vagy palimadárnak. Nem fogjuk engedni, hogy megkurtítsák a jogainkat!

– jelentette ki a miniszterelnök.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!