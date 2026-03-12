Orbán Viktor: Komolyan vesszük a fenyegetést, de nem fogunk megijedni!

A miniszterelnök arról beszélt, hogy semmilyen zsarolásnak nem fog engedni. Orbán Viktor kiemelte: fontos, hogy az ukránok is lássák, hogy hatástalanok a fenyegetéseik.
Orbán Viktor hozzátette azt is, hogy a fenyegetéseket bár komolyan kell venni, nekik engedni vagy megijedni tőlük nem szabad. Kijelentette, hogy Magyarország elég erős ahhoz, hogy megvédje magát.
Orbán Viktor: Nem hagyjuk magunkat!
Mi nem keressük a bajt, nem vagyunk békétlen emberek. Mi békében szeretünk élni, de maflák sem vagyunk. Azt nem fogjuk megengedni, hogy lúzernek nézzenek minket, vagy palimadárnak. Nem fogjuk engedni, hogy megkurtítsák a jogainkat!
– jelentette ki a miniszterelnök.
