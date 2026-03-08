Orbán Viktor: Mi nem keressük a konfliktust – de a zsarolásnak sem engedünk!

Magyarország a békében és az építkezésben érdekelt, de nem hagyja magát zsarolni – hangsúlyozta a miniszterelnök a debrecni Háborúellenes Gyűlésen. Orbán Viktor szerint a magyaroknak világos elképzelésük van arról, hogyan akarják alakítani saját sorsukat.
Orbán Viktor a debreceni Háborúellenes Gyűlésen kiemelte: Mi nem keressük a konfliktust és nem fenyegetünk senkit. De a zsarolásnak sem engedünk!
Megvédjük a magyar családok biztonságát. Április 12-én a Fidesz a biztos választás!
– fogalmazott a kormányfő.
