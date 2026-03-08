Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Fontos

Súlyos dolgokat mondott Orbán Balázs a kampányról

Olvassa el!

Megszólalt a kiszabadított hadifogoly: megrázó dolgokat mondott

Orbán Viktor

Orbán Viktor: Mi nem keressük a konfliktust – de a zsarolásnak sem engedünk!

10 órája
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Magyarország a békében és az építkezésben érdekelt, de nem hagyja magát zsarolni – hangsúlyozta a miniszterelnök a debrecni Háborúellenes Gyűlésen. Orbán Viktor szerint a magyaroknak világos elképzelésük van arról, hogyan akarják alakítani saját sorsukat.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Orbán ViktorfenyegetésHáborúellenes GyűlésVálasztás 2026zsarolás

Orbán Viktor a debreceni Háborúellenes Gyűlésen kiemelte: Mi nem keressük a konfliktust és nem fenyegetünk senkit. De a zsarolásnak sem engedünk!
Megvédjük a magyar családok biztonságát. Április 12-én a Fidesz a biztos választás!

DPK, Digitális Polgári Körök, DigitálisPolgáriKörök, háborúellenes gyűlés, háborúellenesgyűlés, Debrecen, DPKDebrecen, Orbán Viktor, OrbánViktor, 2026.03.07.
Orbán Viktor azt mondta: ha mi választhatunk, akkor mi mindig a kőműveskanalat választjuk (Fotó: Miniszterelnöki Kabinetiroda)

Mi nem keressük a konfliktust és nem fenyegetünk senkit. De a zsarolásnak sem engedünk!”

 – fogalmazott a kormányfő.

Orbán Viktor Debrecenben telt házas háborúellenes gyűlésen állt ki Magyarország biztonságáért
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!