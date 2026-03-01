Orbán Viktor: A teljes kontinensen nő a terrorfenyegetettség szintje

– Szombat délután összehívtam a Védelmi Tanács ülését, mert az iráni események hatást, közvetett hatást gyakorolhatnak Magyarország biztonsági helyzetére, különös tekintettel az energiabiztonságunkra. A közel-keleti térségben magyar katonák teljesítenek szolgálatot, őket nem érték el katonai csapások, ők jól vannak – jelentette ki közösségi oldalán közzétett bejegyzésében Orbán Viktor miniszterelnök.

Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Kaiser Ákos / MTI/Miniszterelnöki Kommunikác

Kiemelte,

a terrorcselekmények valószínűségének emelkedésével számolnunk kell egész Európában, hogy ez legutóbb is történt, különös tekintettel azokban az országokban, ahol jelentős számú migráns él. Magyarország sokkal jobb helyzetben van, de a terrorfenyegetettségi készültség szintjét ezzel együtt is megemeljük egy fokozattal.

A kormányfő szerint a konfliktus miatt a világpiacon jelentős energiaár emelkedést valószínűsítenek, ebben a helyzetben pedig kulcsfontosságú, hogy letörjük Zelenszkij elnök Magyarországgal szemben bevezetett olajblokádját.

Amint arról már korábban is beszámoltunk, Orbán Viktor szombaton a digitális polgári körök Esztergomban tartott háborúellenes gyűlésén beszédében azt közölte, hogy arról a rendezvényről a védelmi tanács ülésére megy majd, ahol felmérik a veszély mértékét. A kormányfő szerint ugyanis több mint komoly az esélye annak, hogy jelentősen megemelkedik az energia világpiaci ára a kialakult helyzet miatt.

Izrael szombaton reggel közölte, hogy megelőző csapást mért Iránra. Mint megírtuk, az akcióban az Egyesült Államok is részt vett.

A támadás, amelyre azután került sor, hogy Izrael és Irán júniusban 12 napos légi háborút vívott, az Egyesült Államok és Izrael ismételt figyelmeztetései után következett be, miszerint újra támadni fognak, ha Irán folytatja nukleáris és ballisztikus rakétaprogramjait.

A háború kirobbanása kapcsán a kormányfő közölte, egy jelentős világpiaci energiaár-növekedés fenyegeti hazánkat, ilyen helyzetben pedig különösen nagy kockázatot jelent az energiaellátás bizonytalansága.

Most kétszeres veszély az, hogy az ukránok úgy döntöttek, leválasztják Magyarországot az olcsó orosz energiáról. Zelenszkij nem zsarolhat bennünket, nem kockáztathatja Magyarország energiabiztonságát. Az olajblokádot le fogjuk törni!

– mondta el Orbán Viktor az esztergomi háborúellenes gyűlésen.