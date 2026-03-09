Orbán Viktor a kormány legfrissebb döntéseiről számol be Országgyűlésben – kövesse élőben!

„Ma kora délutánra összehívtam a kormány rendkívüli ülését” – jelentette be a miniszterelnök hétfő délelőtt Facebook-bejegyzésében azt követően, hogy az ukrán olajblokád és a közel-keleti háború miatt hétfőre 25–30 százalékkal emelkedett a kőolaj és a földgáz világpiaci ára. Az Országgyűlés hétfői ülésén várhatóan a miniszterelnök is felszólal az azonnali kérdések és válaszok órájában.



Az ellenzéki országgyűlési képviselők azonnali kérdéseire válaszol Orbán Viktor miniszterelnök a parlamentben. Arató Gergely a DK képviselője arra volt kíváncsi, hogy a Fidesz hajlandó lesz-e koalícióra lépni a Mi Hazánkkal. A kormányfő Arató Gergelynek adott válaszában elmondta, megérti, hogy érdeklődik a jövőről, mert a DK-s politikus már nem lesz itt a következő választások után. Arra kérte a DK képviselőjét, kövesse a TV-ből majd az eseményeket. Arató jelezte, hogy ők április után is bent lesznek a parlamentben, és mindent elkövetnek, hogy megakadályozzák ezt a leendő koalíciót. Orbán Viktor szerint szép cél ezért elindulni egy választáson, hogy kormánykoalíciókat akadályozzanak.

Kövesse nálunk élőben!

Orbán Viktor hétfőn összehívta a védelmi és az energiabiztonsági tanácsot (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kabinetiroda/Fischer Ákos)

Orbán Viktor a Parlamentben

A miniszterelnök hétfő délelőtt bejelentette, hogy rendkívüli kormányülést hívott össze az energiapiaci helyzet miatt. Közölte, a közel-keleti konfliktus és az ukrán olajblokád miatt jelentősen emelkedik a kőolaj és a földgáz ára, ezért az Európai Uniónak felül kell vizsgálnia az orosz energiaszankciókat, miközben Magyarországon meg kell akadályozni az üzemanyagárak elszabadulását. A kormányfő parlamenti felszólalása várhatóan ezekről a kérdésekről szól majd.