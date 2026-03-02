Valóban megsérült a Barátság olajvezeték vagy kamuznak az ukránok? Orbán Viktor mutatja a bizonyítékokat!

„Rendkívüli információk érkeztek! Reggel bemutatjuk a hétvégén összegyűjtött bizonyítékokat a Barátság kőolajvezeték ukrajnai szakaszának állapotával kapcsolatban” – jelentette be vasárnap este a közösségi oldalán Orbán Viktor.

Orbán Viktor miniszterelnök (j) és Hernádi Zsolt, a MOL-csoport elnök-vezérigazgatója a százhalombattai kőolajfinomítóban 2026. február 28-án (Fotó: MTI/MKF/Kaiser Ákos)

A jelek szerint bizonyító erejű információk futottak be a magyar miniszterelnökhöz arról, hogy az ukránok politikai okokból nem indítják újra a szállítást a vezetéken. Korábban Robert Fico szlovák miniszterelnökkel is egyeztetett Orbán Viktor, akivel közös magyar–szlovák vizsgálóbizottságot is küldtek volna Ukrajnába, azonban Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és köre ezt visszautasította.

