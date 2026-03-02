Hírlevél
Rendkívüli

Holnaptól már a kutakon is érezhetjük az USA és Irán háborúját

Meglesz vajon?

Riadót fújt Kijev: nyoma veszett Zelenszkijnek

Orbán Viktor

Valóban megsérült a Barátság olajvezeték vagy kamuznak az ukránok? Orbán Viktor mutatja a bizonyítékokat!

17 perce
Olvasási idő: 3 perc
„Bemutatjuk a hétvégén összegyűjtött bizonyítékokat a Barátság kőolajvezeték ukrajnai szakaszának állapotával kapcsolatban” – jelentette be Orbán Viktor a közösségi oldalán. A jelek szerint a miniszterelnökhöz bizonyító erejű információk futottak be arról, hogy az ukránok valójában politikai okokból nem indítják újra az orosz olaj szállítását a vezetéken. A miniszterelnök hétfő reggel nemzetbiztonsági egyeztetést tartott a Barátság kőolajvezeték állapotáról. A részleteket ma 10:30-tól ismerteti a kormányfő, cikkünk frissül.
„Rendkívüli információk érkeztek! Reggel bemutatjuk a hétvégén összegyűjtött bizonyítékokat a Barátság kőolajvezeték ukrajnai szakaszának állapotával kapcsolatban” – jelentette be vasárnap este a közösségi oldalán Orbán Viktor.

Orbán Viktor miniszterelnök (j) és Hernádi Zsolt, a MOL-csoport elnök-vezérigazgatója a százhalombattai kőolajfinomítóban 2026. február 28-án. MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos
Orbán Viktor miniszterelnök (j) és Hernádi Zsolt, a MOL-csoport elnök-vezérigazgatója a százhalombattai kőolajfinomítóban 2026. február 28-án (Fotó: MTI/MKF/Kaiser Ákos)

A jelek szerint bizonyító erejű információk futottak be a magyar miniszterelnökhöz arról, hogy az ukránok politikai okokból nem indítják újra a szállítást a vezetéken. Korábban Robert Fico szlovák miniszterelnökkel is egyeztetett Orbán Viktor, akivel közös magyar–szlovák vizsgálóbizottságot is küldtek volna Ukrajnába, azonban Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és köre ezt visszautasította. 

A kormányfő bejelentéséről az Origo élő szöveges tudósításban számol be 10:30-tól. Cikkünk frissül!

