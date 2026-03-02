Valóban megsérült a Barátság olajvezeték vagy kamuznak az ukránok? Orbán Viktor mutatja a bizonyítékokat!

„Bemutatjuk a hétvégén összegyűjtött bizonyítékokat a Barátság kőolajvezeték ukrajnai szakaszának állapotával kapcsolatban” – jelentette be Orbán Viktor a közösségi oldalán. A jelek szerint a miniszterelnökhöz bizonyító erejű információk futottak be arról, hogy az ukránok valójában politikai okokból nem indítják újra az orosz olaj szállítását a vezetéken. A miniszterelnök hétfő reggel nemzetbiztonsági egyeztetést tartott a Barátság kőolajvezeték állapotáról. A részleteket ma 10:30-tól ismerteti a kormányfő, cikkünk frissül.
A jelek szerint bizonyító erejű információk futottak be a magyar miniszterelnökhöz arról, hogy az ukránok politikai okokból nem indítják újra a szállítást a vezetéken. Korábban Robert Fico szlovák miniszterelnökkel is egyeztetett Orbán Viktor, akivel közös magyar–szlovák vizsgálóbizottságot is küldtek volna Ukrajnába, azonban Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és köre ezt visszautasította.
A kormányfő bejelentéséről az Origo élő szöveges tudósításban számol be 10:30-tól.
