Orbán Viktor: Az ukránok el akarnak takarítani minket – videó

A miniszterelnök hagyományosan péntek reggel interjút ad a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország műsorának. Orbán Viktor válaszolt a legfontosabb nemzetközi és hazai politikai eseményekkel kapcsolatos kérdésekre.

Orbán Viktor a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! műsorában

Orbán Viktor: Az ellenzék az ukránok oldalára áll az energia ügyében

Az ellenzék nem a magyarok oldalára, hanem az ukránok oldalára áll az energia ügyében - jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök csütörtökön a kormánypártok országjárásának pásztói állomásán.

Az ukránok ukránbarát kormányt akarnak Magyarországon. Nem csinálnak ebből titkot, meg is mondják. Zelenszkij meg is fenyeget bennünket. Megfenyegeti az országot, megfenyegeti a kormányt meg a miniszterelnököt is"

– fogalmazott.

Orbán Viktor kiemelte: az ellenzék nem a magyarok oldalára, hanem az ukránok oldalára áll az energia ügyében; „már régen összebeszéltek a hátunk mögött" az ukránok, a Tisza meg Brüsszel, hogy Magyarországon a választások után legyen ukránbarát kormány, amely teljesíti az ukránok követeléseit, beengedi őket az unióba, odaadja a magyarok pénzét Kijevnek, és leválasztja Magyarországot az olcsó energiáról".