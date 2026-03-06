Orbán Viktor: Az ukránok el akarnak takarítani minket – videó

A miniszterelnök hagyományosan péntek reggel interjút ad a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország műsorának. Orbán Viktor válaszolt a legfontosabb nemzetközi és hazai politikai eseményekkel kapcsolatos kérdésekre.
Orbán Viktor: Az ellenzék az ukránok oldalára áll az energia ügyében
Az ellenzék nem a magyarok oldalára, hanem az ukránok oldalára áll az energia ügyében - jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök csütörtökön a kormánypártok országjárásának pásztói állomásán.
Az ukránok ukránbarát kormányt akarnak Magyarországon. Nem csinálnak ebből titkot, meg is mondják. Zelenszkij meg is fenyeget bennünket. Megfenyegeti az országot, megfenyegeti a kormányt meg a miniszterelnököt is"
– fogalmazott.
Orbán Viktor kiemelte: az ellenzék nem a magyarok oldalára, hanem az ukránok oldalára áll az energia ügyében; „már régen összebeszéltek a hátunk mögött" az ukránok, a Tisza meg Brüsszel, hogy Magyarországon a választások után legyen ukránbarát kormány, amely teljesíti az ukránok követeléseit, beengedi őket az unióba, odaadja a magyarok pénzét Kijevnek, és leválasztja Magyarországot az olcsó energiáról".
Akkor leszünk biztonságban, ha kimaradunk a háborúból
Az ember a saját gyerekének, meg az unokáinak mindig jobbat kíván, mint az övé, és mindig nagyobb békét, vagy alaposabb, nyugodtabb békét és életet, mint ami nekünk jut
– mondta el a miniszterelnök az elkövetkezendő évekkel kapcsolatban, hozzátéve:
Nekünk arra kell felkészülni, hogy a következő négy év biztosan továbbra is a veszélyek korszaka lesz az egész világon, de Európában különösen."
Magyarországnak azon kell törni a fejét, a következő kormánynak ott kell majd erőt mutatnia, hogy megtalálja a megoldást, hogy
Magyarország kimaradjon abból a háborúból, amibe egyre mélyebben belelép az Európai Unió.
A következő négy év kulcsszava a biztonság és a kimaradás.
Akkor leszünk biztonságban, ha sikerül kimaradnunk a háborúból
– hangsúlyozta.
A gázszállítás egyelőre biztonságban van, figyelik az útvonalat
Zelenszkij már egyszer bedobta, vagy bedugta a küllők közé a botot, ellehetetlenítette az ukrán szállítási útvonalat, de azt ki tudtuk védeni, mert volt elkerülő útvonal
– mondta el a miniszterelnök a gázellátással kapcsolatban.
Egy nagyon komoly katonai akció keretében felrobbantották az ukránok a német Északi Áramlat vezetéket, hívta fel a figyelmet, rávilágított:
Nekünk arra kell figyelni, hogy egy ilyen helyzetben nehogy fölrobbantsanak egy déli útvonalon jövő gázvezetékrendszert, hogy kárt tegyenek benne, mert abban a pillanatban nekünk ellátási gondjaink vannak."
Meg kellett erősíteni a személyforgalom ellenőrzését a határokon
Most Magyarországnak arra kell figyelnie, hogy mi az Európai Unió részeként a schengeni övezet tagjai vagyunk, és ezért mozgás lehetséges, tehát Magyarországnak a határát Ausztriával szemben nem blokkoljuk, ezért terrorista csoportok, személyek átutazhatnak Magyarországon, vagy bejöhetnek Magyarországra – mondta el a miniszterelnök, hozzátéve:
Ezért nekünk a személyforgalom ellenőrzését célzottan bizonyos etnikai csoportokra, bizonyos állampolgárokra meg kellett erősítenünk."
Pontosan tudjuk, hogyan kell megállítani a migránsokat
Megnőtt a migrációs kockázat a közel-keleti háborús események kapcsán, ezzel kapcsolattban a minszterelnök elmondta:
ha Iránból átmennek a menekültek és a migránsok Törökországba, majd migránsként följönnek a Balkánon és megjelennek a magyar határon, akkor pontosan tudjuk, hogy hogyan kell őket nem beengedni, és ellen fogunk állni, és meg fogjuk védeni magunkat."
Ezt annak köszönhetjük, hogy Magyarország 2015 óta következetes migrációs politikát folytat, hiába akarja Brüsszel ránk erőltetni a migránsokat a migrációs paktummal, Magyarország ennek ellenáll.
Nem így tesz a Tisza és a DK, mivel ők a brüsszeli migrációs politikát akarják követni
– hívta fela figyelmet.
A Közel-Keletről mindenkit hazahoznak
A végén mindenkit haza fogunk hozni
– szögzte le a miniszterelnök a Közel-Keleten rekedt magyarokkal kapcsolatban.
Kapom a jelentéseket naponta többet is. Ezek mind arról szólnak, hogy mentesítő járatokat indítunk, szerintem ma is, ma reggel is érkeztek már haza magyarok, sokan vannak, itt több ezer emberről beszélünk – mondta, hozzátéve:
A polgári légiközlekedés hol megindul, hol lezárják a légteret, hektikus, kiszámíthatatlan. Én se kockáztatnék, tehát azt javaslom a kint rekedteknek, hogy
még ha nehéz is, legyenek türelemmel, mert az ember persze haza akar jönni minél hamarabb, de ha lelövik a gépet, amin ül, akkor nem ér haza.
Két magyar szabad lett, eddig hadifoglyok voltak és szenvedtek
Ukrán-magyar kettős állampolgárokról beszélünk, itt most két ukrán állampolgárságú ember is jobb állapotban van, mint korábban volt. Miért nem lehet ennek örülni?
– tette fel a kérdést a miniszterelnök azzal kapcsolatban, hogy Kijev vádakat fogalmazott meg Magyarországgal szemben, mert szerinte sérült a nemzetközi jog.
Mi nem üzletelünk, tehát ha valaki a hadifoglyokért kérne valamit cserébe, akkor azt megvitatnánk, és akkor eldöntenénk, hogy adunk-e valamit cserébe vagy sem. De ilyenről nincsen szó,
az oroszokkal folyamatosan egyeztetésben vagyunk, és ha van magyar hadifogoly, akkor az oroszok hajlandóak arra, hogy őket átadják. Nekünk ez helyes egyébként, fordított helyzetben mi is ezt tennénk
– tette hozzá.
Követeljük, hogy engedjlék be Ukrajnába az ellenőreinket
Czepek államtitkár úr vezetésével föl is állítottunk egy tényellenőrző bizottságot. Ők a szlovákokkal már egyeztettek, és azt követeljük, hogy őket engedjék be Ukrajnába, hogy a helyszínen megnézzék, hogy mi a helyzet
– mondta el a miniszterelnök a Barátság kőolajvezetékkel kapcsolatban, hozzátéve:
Vannak műholdas felvételeink, vannak titkosszolgálati információink, vannak nemzetközi sztenderdek, ami alapján meg lehet ítélni egy létesítménynek az állapotát, tehát mi biztosak vagyunk abban, nekünk bizonyítékaink vannak arra nézve, hogy egyébként az olajvezeték működőképes
– szögezte le.
A Tisza elvenné az emberektől a pénzt és visszaadná a multiknak
A Tisza-kormány, mint alternatív árnyékkormány programja nem másról szól, minthogy azt a pénzt, amit a nemzeti kormány elvett a nagy multi cégektől, bankoktól, energiacégektől, például a Shelltől is, és odaadta a magyar családoknak, ezt a politikát le akarják állítani.
Nem akarnak több veszteséget elszenvedni, nagyobb profitot akarnak, és a pénzt zsebre akarják tenni, ahelyett, hogy odaadnák az embereknek, mint ahogy ma rákényszerítjük, rákényszerítem őket
– hívta fel a figyelmet.
Az üzemanyag adótartalma Magyarországon az egyik legalacsonyabb Európában
Valószínűleg nem ismerik a nemzetközi összehasonlító adatokat, ha megnézik a régió és Magyarország szomszédságában található országok benzinárait és annak az adótartalmát, hogy hány százalék abból az adó
– mondta el a miniszterelnök azzal kapcsolatban, hogy az ellenzék azzal kampányol, hogy itthon a legmagasabb az üzemanyag adótartalma.
Hozzátette:
Magyarország a legjobbak között van. Tehát pont fordítva, mint amit ők mondanak, alacsonyabb az adótartalma a benzinnek Magyarországon, mint a környező országokban."
Főbenjáró bűn, amit Zelenszkij elkövet
Magyarországot most két dolog sújtja egyszerre:
a közel-keleti háború, ami árfelhajtó hatású a világpiacon, meg itt van az ukránok olajblokádja, ami pedig egy regionális árfelhajtó hatás, tehát most két dolog sújt bennünket, ezért is
főbenjáró az, amit Zelenszkij elkövet Magyarországgal szemben.
Egyébként is bűn lenne velünk szebben az, amit csinál, de ilyen világpiaci körülmények között kétszeres bűn Magyarországgal szemben
– közölte.
Hamarabb fognak kifogyni az ukránok a pénzből, mint mi az olajból
Hamarabb fognak kifogyni az ukránok a pénzből, mint mi az olajból"
– hangsúlyozta a miniszterelnök azzal kapcsolatban, hogy Magyarországnak mennyi ereje van arra még, hogy kivárjon.
Villamosenergiát még kapnak az ukránok
A miniszterelnök az ukrán zsarolással szembeni ellenlépésekről szólva elmondta:
Megállítottuk az ukrán velő benzinszállítást, dízelt sem szállítunk, a villamos energiát még igen, és a Magyarországon áthaladó Ukrajna számára fontos dolgokat is meg fogjuk állítani egész addig, amíg nem kapjuk meg az ukránok jóváhagyását az olajszállításokhoz."
Ha kibabrálnak velünk, nem fogunk Ukrajnát támogató döntéseket hozni
Minden joggal az Unióban aszerint élünk, hogy Magyarország érdekének mi felel meg
– hívta fel a figyelmet a miniszterelnök.
És soha nem fogunk támogatni semmilyen Ukrajnának nyújtható pénzügyi támogatást Brüsszelben egész addig, amíg az ukránok nem adják oda, nem engedik át azt az olajat, amit egyébként nemzetközi szerződés szerint nekik át kellene engedniük."
Ha ők kibabrálnak a magyarokkal, súlyosan megzsarolnak bennünket, nem várhatják, hogy mi Ukrajnát támogató pénzügyi döntéseket hozzunk Brüsszelben. Nem is fogunk – szögezte le.
Az ukránok ukránpárti kormányt akarnak Magyarországon
Az ukránok azt szeretnék, ha Magyarország nem nemzeti kormány lenne, hanem ukránpárti kormány.
És ehhez a szükséges támogatást megadják a Tiszának, és az ehhez szükséges támadást pedig velünk szemben intézik.
És ilyen támadásnak gondolják azt, ha Magyarországon energiaellátási bizonytalanság alakul ki, fölmennek az árak, üzemanyag problémák lépnek föl, azt reméli, hogy a kormány a helyzetet nem tudja kezelni, és ez visszahullik majd a nemzeti kormány fejére
– hangsúlyozta a moiniszterelnök.
Ukrajna bandita magatartása
A Barátság kőolajvezetéknek nincs olyan műszaki természetű baja, amely lehetetlenné tenné, hogy megérkezzen Magyarországra a nekünk életfontosságú olajszállítmány Oroszországból. Egy politikai döntés van a háttérben, úgy döntöttek az ukránok, hogy Magyarországot elzárják az egyébként nekünk járó orosz olajhoz
– mondta el, hozzátéve:
erre nemzetközi szerződésben Ukrajna kötelezettséget vállalt, tehát ez egy bandita magatartás.
Az ukrán uniós csatlakozás tönkretenné Magyarországot
Nem fogjuk támogatni Ukrajnát a háborúban, mert ez nem a mi háborúnk, nem fogunk pénzt adni az ukránoknak, amit egyébként sikeresen kizsarolnak az Európai Unió többi országából, de mi nem fogunk fizetni, nem adunk pénzt, és nem fogjuk az Európai Unióba beengedni Ukrajnát, mert
tönkretennénk vele Magyarországot, nemcsak a magyar gazdákat, hanem a teljes magyar nemzetgazdaságot"
– szögezte le a miniszterelnök.
Orbán Viktor: El akarnak minket takarítani az útból az ukránok
Orbán Viktor Zelenszkij fenyegetésről szólva elmondta, hogy Ukrajnának követelései vannak Magyarországgal szemben,
ezt a magyar kormány nem teljesíti, útban vagyunk, személy szerint én is, el akarnak minket takarítani az ukránok.
Úgy tudják elérni követeléseiket, hogyha létrejön Magyarországon egy ukrán barát kormány.
Meg kell mondani világosan, hogy azt az ukrán követelést, hogy váljunk le az olcsó orosz energiáról, elutasítjuk és nem fogjuk Ukrajnát beengedni az európai unióba"
– hangsúlyozta.
Orbán Viktor válaszolt Zelenszkij fenyegetésére
Meg fogjuk védeni magunkat, és ezt le fogjuk törni, az olajblokádot le fogjuk törni, és semmilyen fenyegetéssel, életveszélyes fenyegetésekkel sem lehet engem ettől eltántorítani”
– jelentette ki Orbán Viktor, amikor Zelenszkij életveszélyes fenyegetéséről kérdezték. A miniszterelnök hangsúlyozta: a kormány minden politikai és pénzügyi eszközt bevet, hogy biztosítsa a magyar családok energiaellátását.
Orbán Viktor az orosz hadifogságból hazatért magyar katonákkal beszélgetett
Orbán Viktor az orosz hadifogságból hazatért magyar katonákkal beszélgetett. Az egyik visszatért hadifogoly kifejtette, kényszersorozás áldozata lett. A beszélgetés során szóba került az is, mennyi ideig tartózkodtak a fronton.