Orbán Viktor köszönetet mondott a debrecenieknek

Olyan sokan voltak a Digitális Polgári Körök (DPK) debreceni háborúellenes gyűlésén, hogy igaz lett az az előzetes várakozás, miszerint a rendezvény a résztvevők nagy száma még a Holdról is látszani fog.
Orbán ViktorHáborúellenes GyűlésVálasztás 2026debrecen

Közel 10 ezres tömeg vett részt a DPK debreceni háborúellenes gyűlésen, ami ezzel az eddigi legnagyobb létszámú rendezvénye lett a békepárti politikát támogató rendezvénysorozatnak.

DPK, Digitális Polgári Körök, DigitálisPolgáriKörök, háborúellenes gyűlés, háborúellenesgyűlés, Debrecen, DPKDebrecen, 2026.03.07.
Olyan sokan voltak a Digitális Polgári Körök (DPK) 12. debreceni háborúellenes gyűlésén, hogy igaz lett az az előzetes várakozás, miszerint a rendezvény a résztvevők nagy száma még a Holdról is látszani fog
Fotó: Miniszterelnöki Kabinetiroda 

Köszönöm, hogy Debrecenben is ennyien álltatok a háború és a gyűlölködés helyett a béke oldalára. Mi vagyunk a biztos választás. Hajrá, Debrecen!”

– írta a közösségi oldalán Orbán Viktor a nagy sikerű, telt házas háborúellenes gyűlést követően.

 

