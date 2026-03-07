Orbán Viktor köszönetet mondott a debrecenieknek

Közel 10 ezres tömeg vett részt a DPK debreceni háborúellenes gyűlésen, ami ezzel az eddigi legnagyobb létszámú rendezvénye lett a békepárti politikát támogató rendezvénysorozatnak.

Olyan sokan voltak a Digitális Polgári Körök (DPK) 12. debreceni háborúellenes gyűlésén, hogy igaz lett az az előzetes várakozás, miszerint a rendezvény a résztvevők nagy száma még a Holdról is látszani fog

Fotó: Miniszterelnöki Kabinetiroda

Köszönöm, hogy Debrecenben is ennyien álltatok a háború és a gyűlölködés helyett a béke oldalára. Mi vagyunk a biztos választás. Hajrá, Debrecen!”

– írta a közösségi oldalán Orbán Viktor a nagy sikerű, telt házas háborúellenes gyűlést követően.